Известная модель Кендалл Дженнер показала себя в автомобиле на радость фанатов

На фото Кендалл позировала в топике с большим декольте и без белья. Красотка сидела в машине и снимала себя на телефон, а волосы оставила распущенными. Дженнер смотрела прямо в объектив камеры, а образ дополнила ярким мейкапом. Девушка на разных снимках была с разным цветом волос. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Кендалл, пожалуйста, покрасьте волосы," - подписал администратор группы снимок.

"Она запостила", "Поздравляю, Кендалл понравилось и опубликовала репост!", "закрепить, потому что она сообщила," "блондинка выглядит на ней отлично, я никогда не испытывал ненависти, когда она делала это для подиума", "Настоящий был здесь до Кендалл", "Какое приложение, это вау", "давай встряхни свое тело, детка", "Можете ли вы сказать нам, какое приложение вы использовали, спросили несколько человек?", "Ты за хлебом вышла?", "Это герб Украины".

Сообщалось, что популярная американская модель и бизнесвумен Кортни Кардашьян соблазнила безупречной фигурой, распахнув пиджак.

«Я так рада, что наш интернет-магазин наконец-то открылся…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Кортни позирует в элегантном белоснежном костюме, который решила распахнуть и показав безупречную фигуру. В руках девушка кокетливо держит туфлю, которую сняла с ноги.

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