Бразильська модель Алессандра Амбросіо приголомшила несподіваним талантом

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка бренду нижньої білизни Victoria's Secret опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в спокусливому образі за цікавим заняттям (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Алессандра в мікро-бікіні світло-рожевого відтінку і в капітанському кашкеті майстерно керувала яхтою, вміло схопившись за штурвал.

Модель встигала не тільки крутити агрегат, але й танцювати, заграючи з публікою по той бік екрану.

"Всі на борт ⚓️ Круїз з капітаном А.⛴ ✨", - йдеться в підписі.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:

"Ти шикарна, супер сексуальний капітан ❤️"

"Ти капітан мого серця"

"Чи можу я бути вашим старшим помічником? 😍🔥😘"

"Така красива👏"

"💖✨Богиня ✨💖"

"Гаряча капітанша"

Раніше ми повідомляли, Амбросіо поділилася в Instagram кадрами, на яких постала на мальовничому бразильському пляжі Ферружен.

Ненафарбована, злегка скуйовджена і мокра модель козирнула природною красою, знявши себе зблизька. Дівчина спокусила оголеними плічками: судячи з тоненьких помаранчевих лямок модель була в бікіні. Також її "дикий" тропічний образ доповнило ніжне намисто з мотузочок і камінчиків.

"Солона втеча 🌴 🌊 пляж Ферружен", - підписала кадри Амбросіо, натякаючи на те, що, мабуть, нарешті, вирвалася відпочити.

"Потужна❤️"; дійсно красиво🌷 😍"; "відмінне місце! 😀 "; "А звідки намисто 😍?"; "❤️😍... ефектна краса!! Ідеальне обличчя!! Богиня у всіх сенсах!! Найкрасивіша і сексуальна у всьому Всесвіті !! Ти чудова!! Я тебе обожнюю!! 🥰 😘 ❤ ", - відреагували користувачі.

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