Бразильская модель Алессандра Амбросио ошеломила неожиданным талантом
Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда бренда нижнего белья Victoria’s Secret опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в соблазнительном образе за любопытным занятием (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Алессандра в микро-бикини светло-розового оттенка и в капитанской фуражке мастерски управляла яхтой, умело схватившись за штурвал.
Модель успевала не только крутить агрегат, но и танцевать, заигрывая с публикой по ту сторону экрана.
"Все на борт ⚓️ Круиз с капитаном А. ⛴✨", - говорится в подписи.
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Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:
"Ты шикарная, супер сексуальный капитан ❤️"
"Ты капитан моего сердца💖🌷"
"Могу я быть вашим старшим помощником? 😍🔥😘"
"Такая красивая👏"
"💖✨Богиня ✨💖"
"Горячая капитанша"
Ранее мы сообщали, Амбросио поделилась в Инстаграм кадрами, на которых предстала на живописном бразильском Пляже Ферружен.
Ненакрашенная, слегка взлохмаченная и мокрая модель козырнула естественной красотой, сняв себя сблизка. Девушка соблазнила оголенными плечиками: судя по тоненьким оранжевым лямкам модель была в бикини. Также ее "дикий" тропический образ дополнило нежное ожерелье из веревочек и камушков.
"Соленое бегство 🌴🌊 Пляж Ферружен", - подписала кадры Амбросио, намекая на то, что, видимо, наконец, вырвалась отдохнуть.
"Мощная❤️"; "Действительно красиво 🌷😍"; "Отличное место! 😀"; "А откуда ожерелье 😍?"; "❤️😍... эффектная красота!! Идеальное лицо!! Богиня во всех смыслах!! Самая красивая и сексуальная во всей вселенной !! Ты великолепен!! Я тебя обожаю!! 🥰😘❤", - отреагировали пользователи.
Напомним, звезда Victoria’s Secret наклонилась и дала насладиться аппетитными "персиками" в мини-бикини
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