Все на борт!

Бразильская модель Алессандра Амбросио ошеломила неожиданным талантом

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда бренда нижнего белья Victoria’s Secret опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в соблазнительном образе за любопытным занятием (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Алессандра в микро-бикини светло-розового оттенка и в капитанской фуражке мастерски управляла яхтой, умело схватившись за штурвал.

Модель успевала не только крутить агрегат, но и танцевать, заигрывая с публикой по ту сторону экрана.

"Все на борт ⚓️ Круиз с капитаном А. ⛴✨", - говорится в подписи.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:

"Ты шикарная, супер сексуальный капитан ❤️"

"Ты капитан моего сердца💖🌷"

"Могу я быть вашим старшим помощником? 😍🔥😘"

"Такая красивая👏"

"💖✨Богиня ✨💖"

"Горячая капитанша"

Ранее мы сообщали, Амбросио поделилась в Инстаграм кадрами, на которых предстала на живописном бразильском Пляже Ферружен.

Ненакрашенная, слегка взлохмаченная и мокрая модель козырнула естественной красотой, сняв себя сблизка. Девушка соблазнила оголенными плечиками: судя по тоненьким оранжевым лямкам модель была в бикини. Также ее "дикий" тропический образ дополнило нежное ожерелье из веревочек и камушков.

"Соленое бегство 🌴🌊 Пляж Ферружен", - подписала кадры Амбросио, намекая на то, что, видимо, наконец, вырвалась отдохнуть.

"Мощная❤️"; "Действительно красиво 🌷😍"; "Отличное место! 😀"; "А откуда ожерелье 😍?"; "❤️😍... эффектная красота!! Идеальное лицо!! Богиня во всех смыслах!! Самая красивая и сексуальная во всей вселенной !! Ты великолепен!! Я тебя обожаю!! 🥰😘❤", - отреагировали пользователи.

Напомним, звезда Victoria’s Secret наклонилась и дала насладиться аппетитными "персиками" в мини-бикини

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