Шоумен і зірка "Квартал 95" Євген Кошовий вразив українців одкровеннями в соцмережах

Зворушлива публікація з'явилася в мікроблозі актора в Instagram.

Так, Євген Кошовий присвятив публікацію своєму батькові, якому 11 грудня могло б виповнитися 74 роки.

Зірка "Квартал 95" зізнався, що залишився вірним настановам свого батька і дуже шкодує, що не встиг нормально поспілкуватися з ним в "фатальний" день.

"У тебе двоє онуків і дві внучки. Їм не буде соромно за своїх батьків як ти і хотів. Ми слідуємо твоєму прикладу. З кожним роком шкодую, що не поговорив з тобою довше в той день. Вибач і спасибі тобі за все, що ти мені дав, тату...",- відверто написав Євген Кошовий в Instagram.

Публікація настільки зворушила українців, що вони в сльозах залишали під постом Євгена Кошового коментарі з підтримкою.

У коментарях також написали, що зараз зірка "Квартал 95" не може потрапити на могилу рідного батька, яка, ймовірно, знаходиться на окупованій Росією території.

"Щиро сподіваюся, що настане час і ти зможеш потрапити на могилу до свого батька", - написав один з підписників.

У коментарях інша підписниця підтвердила, що її сім'я зіткнулася з аналогічною проблемою.

"Та ж ситуація.. Вони виїхати і в'їхати можуть через Росію, а ми без прописки і нерухомості в області в даний момент приїхати не можемо", - додала вона.

"Ваш батько пишається Вами, впевнена, він, мені здається, дуже спокійний", " красива людина! Гідний у нього син", " Жека, ти хороша людина. Таких людей як ти, дуже мало", "Царство Небесне твоєму татові Женя, і бережи тебе Господь", "важко без рідних людей в житті прожити коли дуже хочеться їх побачити, навіть самому без них не зрозуміти що робити далі", " дуже шкода, що не дожив твій тато до цього часу. На власні очі не побачив тебе, такого відбувся", - написали інші шанувальники під публікацією.

Нагадавши, Кошовий з " Квартал 95» заінтригував зовнішнім виглядом і важливою заявою

Як повідомляла Politeka, стильний Кошовий з "Квартал 95" влаштував парад костюмів, кадри

Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" показав, що його 12-річна дочка витворяє з задертими ногами.