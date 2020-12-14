Шоумен и звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой поразил украинцев откровениями в соцсетях

Трогательная публикация появилась в микроблоге актера в Instagram.

Так, Евгений Кошевой посвятил публикацию своему отцу, которому 11 декабря могло бы исполниться 74 года.

Звезда "Квартал 95" признался, что остался верен наставлениям своего отца и очень жалеет, что не успел нормально пообщаться с ним в "роковой" день.

"У тебя двое внуков и две внучки. Им не будет стыдно за своих родителей как ты и хотел. Мы следуем твоему примеру. С каждым годом жалею, что не поговорил с тобой дольше в тот день. Прости и спасибо тебе за всё, что ты мне дал, папа...", - откровенно написал Евгений Кошевой в Instagram.

Публикация настолько растрогала украинцев, что они в слезах оставляли под постом Евгения Кошевого комментарии с поддержкой.

В комментариях также написали, что сейчас звезда "Квартал 95" не может попасть на могилу родного отца, которая, вероятно, находится на оккупированной Россией территории.

"Искренне надеюсь, что наступит время и ты сможешь попасть на могилу к своему отцу", - написал один из подписчиков.

В комментариях другая подписчица подтвердила, что ее семья столкнулась с аналогичной проблемой.

"Та же ситуация.. Они выехать и въехать могут через Россию, а мы без прописки и недвижимости в области в данный момент приехать не можем", - добавила она.

"Ваш отец гордится Вами, уверенна, он, мне кажется, очень спокоен", "Красивый Человек! Достойный у него сын", "Жека, ты хороший человек. Таких людей как ты, очень мало", "Царствие небесное твоему папе Женя, и храни тебя Господь", "Трудно без родных людей в жизни прожить когда очень хочется их увидеть, даже самому без них не понять что делать дальше", "Очень жаль, что не дожил твой папа до этого времени. Воочию не увидел тебя, такого состоявшегося", - написали другие поклонники под публикацией.

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