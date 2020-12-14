14 грудня відбудеться останнє сонячне затемнення в 2020 році
Причому воно буде повним:в деяких частинах Землі о 18:13 настане повна темрява.
Попри те, що побачити явища можна буде тільки з південних частин Чилі та Аргентини, відчуємо ми його сповна.
На думку астрологів, в цей день можна запросто позбутися грошей, любові і душевного спокою.
Крім того, для багатьох людей момент затемнення може стати критичним.
Фахівці радять зберігати спокій і не робити важливих рішень в цей день, оскільки повне сонячне затемнення – не найкращий час для змін, з'ясування відносин і великих фінансових угод.
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Знакові справи і зустрічі також краще відкласти: все може піти крахом в будь-який момент. Вам перестоїть бути уважніше до дрібниць і переконається, що все йде за планом.
Цей день астрологи рекомендують провести наодинці з собою і уникати конфліктів.
Раніше стало відомо, що одна з найпотужніших магнітних бур року припаде напередодні Дня святого Миколая, 18 грудня. Коливання можуть бути настільки сильними, що нездужає навіть витривалим людям.
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Кадри були зняті екіпажами американських бойових літаків в 2004 і 2015 роках. На сайті Пентагону ці явища називаються "невстановленими".
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