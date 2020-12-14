Крім того, для багатьох людей момент затемнення може стати критичним.

Фахівці радять зберігати спокій і не робити важливих рішень в цей день, оскільки повне сонячне затемнення – не найкращий час для змін, з'ясування відносин і великих фінансових угод.

Знакові справи і зустрічі також краще відкласти: все може піти крахом в будь-який момент. Вам перестоїть бути уважніше до дрібниць і переконається, що все йде за планом.

Цей день астрологи рекомендують провести наодинці з собою і уникати конфліктів.

Раніше стало відомо, що одна з найпотужніших магнітних бур року припаде напередодні Дня святого Миколая, 18 грудня. Коливання можуть бути настільки сильними, що нездужає навіть витривалим людям.

Також ми повідомляли, що Міноборони США офіційно опублікувало відеозаписи, на яких зображений непізнаний літаючий об'єкт – НЛО.

Кадри були зняті екіпажами американських бойових літаків в 2004 і 2015 роках. На сайті Пентагону ці явища називаються "невстановленими".

Нагадаємо, що три знаки зодіаку раптово зубожіють в 2021 році.

Як повідомляла Politeka, три знаки зодіаку чекають щасливі зміни в 2021 році.

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