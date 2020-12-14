14 декабря произойдет последнее солнечное затмение в 2020 году
Причем оно будет полным: в некоторых частях Земли в 18:13 наступит полная темнота.
Несмотря на то, что увидеть явления можно будет только из южных частей Чили и Аргентины, почувствуем мы его сполна.
По мнению астрологов, в этот день можно запросто лишиться денег, любви и душевного спокойствия.
Кроме того, для многих людей момент затмения может стать критическим.
Специалисты советуют сохранять спокойствие и не предпринимать важных решений в этот день, поскольку полное солнечное затмение – не лучшее время для перемен, выяснения отношений и больших финансовых сделок.
Скандальная Никитюк выставила напоказ "пятую точку" и разгневала "бюджетными" покупками: "Я же богатая"
Счастливая Полякова показала свои шалости в бане, домашние кадры попали в сеть: "все же видно"
45-летняя Наталья Могилевская в экстра-мини зажгла в окружении фигуристых подруг: «Это что-то новое, хочется…»
На Одесчине без вести пропала девочка модельной внешности: фото и приметы
Знаковые дела и встречи также лучше отложить: все может пойти крахом в любой момент. Вам перестоит быть внимательней к мелочам и убедится, что все идет по плану.
Этот день астрологи рекомендуют провести наедине с собой и избегать конфликтов.
Ранее стало известно, что одна из самых мощных магнитных бурь года придется в канун Дня святого Николая, 18 декабря. Колебания могут быть настолько сильными, что непоздоровится даже выносливым людям.
Также мы сообщали, что Минобороны США официально опубликовало видеозаписи, на которых запечатлен неопознанный летающий объект – НЛО.
Кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах. На сайте Пентагона эти явления называются "неустановленными".
Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.
Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.