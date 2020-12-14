14 декабря произойдет последнее солнечное затмение в 2020 году



Причем оно будет полным: в некоторых частях Земли в 18:13 наступит полная темнота.

Несмотря на то, что увидеть явления можно будет только из южных частей Чили и Аргентины, почувствуем мы его сполна.

По мнению астрологов, в этот день можно запросто лишиться денег, любви и душевного спокойствия.