Американська модель Емілі Ратаковськи з Victoria's Secret заворожила своїми об'ємами в ліфчику
Знаменита красуня підкорила серця мільйонів шанувальників, які з радістю згадують її одні з найгарячіших образів до вагітності, пише Politeka.net.
Цього разу у фан-групі зірки розмістили спекотне фото, на якому вона позує в ліфчику і панчохах з мереживом.
Тісний ліфчик підіймав бюст, а також зціпив його так, що здавалося грудям дуже тісно. На шиї блищав ланцюжок, що не могло не привернути погляд.
Зірка була також в шортиках, що обтягнули її стегна.
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Ратаковськи задерла ніжки і подивилася в камеру. Примітно, що вигляд у красуні був розпатланим, волосся було неакуратно укладене.
Очі були підкреслені чорним олівцем, а губи були пухкими і без косметики притягували погляд.
За 13 годин пост зібрав трохи лайків, адже група тільки набирає популярність.
"Ідеальна дівчина", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи позувала в білосніжному топіку, що обтягнув її великі груди. Одяг зціпив бюст і, здавалося, що йому дуже тісно.
Тонка талія і плоский животик притягували погляд не менше. До того ж зірка одягла спідничку, яка ледь трималася на стегнах і була навіть трохи приспущеною, не закриваючи собою нічого зайвого.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи одягла чорний купальник з вирізом посередині. З великої "дірки" виставився немаленький бюст зірки. Також важко не помітити плоский животик - це фігура мрії.
Зверху Емілі одягла джинсову куртку, яку грайливо приспустила.
Нагадаємо, розкішна Емілі Ратаковськи засвітила апетитний бюст під прозорою тканиною
А ще Politeka писала, що пекуча Ратаковськи "ошпарила" своїми апетитними видами в міні-сукні з декольте
Також Politeka повідомляла, що Ратаковськи ледь втримала купальник на своїх "неслухняних" формах