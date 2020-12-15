Американська модель Емілі Ратаковськи з Victoria's Secret заворожила своїми об'ємами в ліфчику

Знаменита красуня підкорила серця мільйонів шанувальників, які з радістю згадують її одні з найгарячіших образів до вагітності, пише Politeka.net.

Цього разу у фан-групі зірки розмістили спекотне фото, на якому вона позує в ліфчику і панчохах з мереживом.

Тісний ліфчик підіймав бюст, а також зціпив його так, що здавалося грудям дуже тісно. На шиї блищав ланцюжок, що не могло не привернути погляд.

Зірка була також в шортиках, що обтягнули її стегна.

Ратаковськи задерла ніжки і подивилася в камеру. Примітно, що вигляд у красуні був розпатланим, волосся було неакуратно укладене.

Очі були підкреслені чорним олівцем, а губи були пухкими і без косметики притягували погляд.

За 13 годин пост зібрав трохи лайків, адже група тільки набирає популярність.

"Ідеальна дівчина", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи позувала в білосніжному топіку, що обтягнув її великі груди. Одяг зціпив бюст і, здавалося, що йому дуже тісно.

Тонка талія і плоский животик притягували погляд не менше. До того ж зірка одягла спідничку, яка ледь трималася на стегнах і була навіть трохи приспущеною, не закриваючи собою нічого зайвого.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи одягла чорний купальник з вирізом посередині. З великої "дірки" виставився немаленький бюст зірки. Також важко не помітити плоский животик - це фігура мрії.

Зверху Емілі одягла джинсову куртку, яку грайливо приспустила.

Нагадаємо, розкішна Емілі Ратаковськи засвітила апетитний бюст під прозорою тканиною

А ще Politeka писала, що пекуча Ратаковськи "ошпарила" своїми апетитними видами в міні-сукні з декольте

Також Politeka повідомляла, що Ратаковськи ледь втримала купальник на своїх "неслухняних" формах