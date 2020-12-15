Американская модель Эмили Ратаковски из Victoria’s Secret заворожила своими объемами в лифчике

Знаменитая красотка покорила сердца миллионов поклонников, которые с радостью вспоминают ее одни из самых горячих образов до беременности, пишет Politeka.net.

В этот раз в фан-группе звезды разместили жаркое фото, на котором она позирует в лифчике и чулках с кружевом.

Тесный лифчик приподнимал бюст, а также стиснул его так, что казалось груди очень тесно. На шее блестела цепочка, что не могло не привлечь взгляд.

Звезда была также в шортиках, обтянувших ее бедра.

Ратаковски задрала ножки и посмотрела в камеру. Примечательно, что вид у красотки был растрепанным, волосы были неаккуратно уложены.

Глаза были подчеркнуты черным карандашом, а губы были пухлыми и без косметики притягивали взгляд.

За 13 часов пост собрал немного лайков, ведь группа только набирает популярность.

"Идеальная девушка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски позировала в белоснежном топике, обтянувшем ее большую грудь. Одежда стиснула бюст и, казалось, что ему очень тесно.

Тонкая талия и плоский животик притягивали взгляд не меньше. К тому же звезда надела юбочку, которая едва держалась на бедрах и была даже немного приспущенной, не закрывая собой ничего лишнего.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски надела черный купальник с вырезом посередине. Из большой "дырки" выставился немаленький бюст звезды. Также трудно не заметить плоский животик - это фигура мечты.

Сверху Эмили надела джинсовую куртку, которую игриво приспустила.

Напомним, роскошная Эмили Ратаковски засветила аппетитный бюст под прозрачной тканью

А еще Politeka писала, что жгучая Ратаковски "ошпарила" своими аппетитными видами в мини-платье с декольте

Также Politeka сообщала, что Ратаковски едва удержала купальник на своих "непослушных" формах