Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала шикарну фігуру
Зірка регулярно показує свої спокусливі форми в найгарячіших нарядах, передає Politeka.net. Цього разу спокусниця одягла чорну сукню з нескромними вирізами з боків. В результаті ледь не показувалися її груди без білизни.
Наряд також підкреслив гарний вигин тонкої талії і пишних стегон. Фігура знаменитості викликає тільки захоплення. Поясок виділив струнку талію, яка доводить до запаморочення.
Високий хвіст - зачіска підійшла до бездоганного образу знаменитості.
Пишні вії та блискучі губи стали відмінним завершенням вечірнього образу.
Схудла Ані Лорак у "золоті" потрусила своїм соромом, засвітивши найпікантніші місця: "Відпад!"
Фаворит "холостячки" Ксенії Мішиної засвітився в обіймах юної красуні: "Люблю несамовито"
Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" зважилася на відчайдушне зізнання про дітей: "Досить вже…"
"Холостячка" Ксенія Мішина прийняла несподіване рішення, учасники шоу сторопіли: "Вони не пара!"
За п'ять годин пост зібрав близько 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі оцінили по достоїнству прекрасний образ запаморочливої красуні.
Раніше ми писали, що Гюль Бахарі одягла чорне боді, яке обтягнуло її пишні груди. Останні були голими і ледь не вивалювалися з-під чорного клаптика тканини. Величезні принади виставилися і притягували погляд.
Тонка талія виглядала ще стрункішою на тлі пишних стегон.
Модель розпустила довге волосся, зібравши його ззаду і випустивши біля обличчя два хвилястих пасма.
"Чудова", - написав один з шанувальників.
Раніше повідомлялося, що Гюль Бахарі позувала в спокусливому топі й спідниці. Красуня взялася рукою за останню і потягнула вниз. Другою рукою зірка натягнула шкіру біля очей, а волосся зібрала назад. Модель стояла біля стіни, а на обличчі був присутній макіяж.
"Нагодуй свою душу", - написала Бахарі під фото.
Фанати швидко поставили тисячі лайків і написали багато коментарів.
Нагадавши, Турецька Кардашьян показала розкішний "горішок", змусивши чоловіків марити
А ще Politeka писала, що турецька Кардашьян постала біля басейну в міні-бікіні, яке нічого приховало
Також Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян в розпусній позі без білизни дала насолодитися своїми формами