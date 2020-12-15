Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала шикарну фігуру

Зірка регулярно показує свої спокусливі форми в найгарячіших нарядах, передає Politeka.net. Цього разу спокусниця одягла чорну сукню з нескромними вирізами з боків. В результаті ледь не показувалися її груди без білизни.

Наряд також підкреслив гарний вигин тонкої талії і пишних стегон. Фігура знаменитості викликає тільки захоплення. Поясок виділив струнку талію, яка доводить до запаморочення.

Високий хвіст - зачіска підійшла до бездоганного образу знаменитості.

Пишні вії та блискучі губи стали відмінним завершенням вечірнього образу.

За п'ять годин пост зібрав близько 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі оцінили по достоїнству прекрасний образ запаморочливої красуні.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі одягла чорне боді, яке обтягнуло її пишні груди. Останні були голими і ледь не вивалювалися з-під чорного клаптика тканини. Величезні принади виставилися і притягували погляд.

Тонка талія виглядала ще стрункішою на тлі пишних стегон.

Модель розпустила довге волосся, зібравши його ззаду і випустивши біля обличчя два хвилястих пасма.

"Чудова", - написав один з шанувальників.

Раніше повідомлялося, що Гюль Бахарі позувала в спокусливому топі й спідниці. Красуня взялася рукою за останню і потягнула вниз. Другою рукою зірка натягнула шкіру біля очей, а волосся зібрала назад. Модель стояла біля стіни, а на обличчі був присутній макіяж.

"Нагодуй свою душу", - написала Бахарі під фото.

Фанати швидко поставили тисячі лайків і написали багато коментарів.

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