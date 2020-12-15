Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала шикарную фигуру
Звезда регулярно показывает свои соблазнительные формы в самых горячих нарядах, передает Politeka.net. В этот раз соблазнительница надела черное платье с нескромными вырезами по бокам. В результате едва не показывалась ее грудь без белья.
Наряд также подчеркнул красивый изгиб тонкой талии и пышных бедер. Фигура знаменитости вызывает только восхищение. Поясок выделил стройную талию, которая кружит голову.
Высокий хвост - прическа подошла к безупречному образу знаменитости.
Пышные ресницы и сверкающие губы стали отличным завершением вечернего образа.
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За пять часов пост собрал около 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети оценили по достоинству прекрасный образ головокружительной красотки.
"Превосходная", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Гюль Бахари надела черное боди, которое обтянуло ее пышную грудь. Последняя была голой и едва ли не вываливалась из-под черного лоскутка ткани. Огромные прелести выставились и притягивали взгляд.
Тонкая талия смотрелась еще стройнее на фоне пышных бедер.
Модель распустила длинные волосы, собрав их сзади и выпустив у лица две волнистые пряди.
Ранее сообщалось, что Гюль Бахари позировала в соблазнительном топе и юбке. Красотка взялась рукой за последнюю и потянула вниз. Второй рукой звезда натянула кожу у глаз, а волосы собрала назад. Модель стояла у стены, а на лице присутствовал макияж.
"Накорми свою душу", - написала Бахари под фото.
Фанаты быстро поставили тысячи лайков и написали много комментариев.
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