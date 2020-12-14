В українки забрали півторарічну дитину

Як передає Politeka.net, про кричущий інцидент, який стався у Хмельницькому розповіли у сюжеті "ТСН" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)



Поліцейських викликали небайдужі сусіди родини. По приїзду, правоохоронці виявили в будинку маленьку голодну дитину, а його мати була настільки п'яна, що навіть не могла назвати його ім'я.

Пізніше прийшов і 60-річний батько хлопчика, яким теж був на напідпитку.

Малюка в результаті забрали в лікарню. Лікарі кажуть, що він був виснажений і голодний.



Тепер подальшу долю дитини вирішуватиме Соціальна служба.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі 37-річний вітчим з особливою жорстокістю карав свого пасинка, якому всього 5 років: за неправильну вимову наносив хлопчикові моральні і фізичні страждання, змушував всю ніч стояти в кутку або битися головою об стіну.



Також він бив дитину ременем, кидав з висоти свого зросту на підлогу, бив ногами в пах.

Все це відбувалося на очах матері дитини і його старшої сестри, яким теж іноді діставалося від тирана.