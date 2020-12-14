В украинки забрали полуторагодовалого ребенка
Как передает Politeka.net, о вопиющем инциденте, который произошел в Хмельницком рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Полицейских вызвали небезразличные соседи семьи. По приезду, правоохранители обнаружили в доме маленького голодного ребенка, а его мать была настолько пьяна, что даже не могла назвать его имя.
Позже пришел и 60-летний отец мальчика, которым тоже был на выпившим.
Малыша в итоге забрали в больницу. Врачи говорят, что он был истощен и голоден.
Теперь дальнейшую судьбу ребенка будет решать социальная служба.
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Ранее мы сообщали, что в Одессе 37-летний отчим с особой жестокостью наказывал своего пасынка, которому всего 5 лет: за неправильное произношение наносил мальчику моральные и физические страдания, заставлял всю ночь стоять в углу или биться головой о стену.
Также он бил ребенка ремнем, бросал с высоты своего роста на пол, наносил удары ногами в пах.
Все это происходило на глазах матери ребенка и его старшей сестры, которым тоже иногда доставалось от тирана.
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