В украинки забрали полуторагодовалого ребенка

Как передает Politeka.net, о вопиющем инциденте, который произошел в Хмельницком рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Полицейских вызвали небезразличные соседи семьи. По приезду, правоохранители обнаружили в доме маленького голодного ребенка, а его мать была настолько пьяна, что даже не могла назвать его имя.

Позже пришел и 60-летний отец мальчика, которым тоже был на выпившим.

Малыша в итоге забрали в больницу. Врачи говорят, что он был истощен и голоден.



Теперь дальнейшую судьбу ребенка будет решать социальная служба.

Ранее мы сообщали, что в Одессе 37-летний отчим с особой жестокостью наказывал своего пасынка, которому всего 5 лет: за неправильное произношение наносил мальчику моральные и физические страдания, заставлял всю ночь стоять в углу или биться головой о стену.



Также он бил ребенка ремнем, бросал с высоты своего роста на пол, наносил удары ногами в пах.

Все это происходило на глазах матери ребенка и его старшей сестры, которым тоже иногда доставалось от тирана.