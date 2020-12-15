Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, порадувала жарким кадром з відпочинку

Популярна модель і діджей Кім Лі часто радує шанувальників своїми кадрами з відпочинку або роботи. Також Чи не соромиться показувати деякі фото для чоловічих журналів, на яких завжди блищить в міні-бікіні або до непристойності коротких нарядах.

Тим не менш, Лі не переходить межі і завжди приховує головне. На пляжі дівчина незмінно з'являється в купальниках з досить простим дизайном: без малюнків, принтів і відвертих вирізів за винятком зони декольте.

Цього разу вона подражнила образом в персиковому купальнику на відпочинку. Дівчина повернулася в сторону, приховуючи обличчя від сонця під солом'яним капелюхом, а довгі чорні локони розпустила.

Ось що пишуть в мережі:

"Насолоджуватися кожною частинкою життя 😉; не переборщи зі спокусою👌; не говорив Кім раніше. я не бачу її такою; тим же. Насолоджуйтесь кожною частинкою свого життя😂; все ще чертовски погано; dope beauty👀 👅 💦 😘; твій батько терорист? Тому що ти бомба😍 🔥; красиво🤩 🥰 😘; немає нічого дорожче; Вишнева леді🍒; прикольна капелюх 👌; це найгарячіша жінка на планеті 🔥».

Раніше ми писали, що в нічних клубах Лі завжди в зручному одязі і більш скромною, коли вона приходить виступати, на фотосесіях дівчина завжди в бікіні або білизна, яке найчастіше рекламує. А ось для відпочинку Лі вибирає міні-сукні з провокативними вирізами на стегнах і з глибокими декольте.

На одному з Селфі добре видно, що молода брюнетка любить показати себе, похвалитися перед камерою ідеальними і пухкими губами, а також зовсім не приховує бюст. Виставивши напоказ гідності у відкритому декольте, Кім Лі розбурхала шанувальників.

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