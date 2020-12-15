Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, порадовала жарким кадром из отдыха
Популярная модель и диджей Ким Ли часто радует поклонников своими кадрами из отдыха или работы. Также Ли не стесняется показывать некоторые фото для мужских журналов, на которых всегда блистает в мини-бикини или до неприличия коротких нарядах.
Тем не менее, Ли не переходит границы и всегда скрывает главное. На пляже девушка неизменно появляется в купальниках с довольно простым дизайном: без рисунков, принтов и откровенных вырезов за исключением зоны декольте.
В этот раз она подразнила образом в персиковом купальнике на отдыхе. Девушка повернулась в сторону, скрывая лицо от солнца под соломенной шляпой, а длинные черные локоны распустила.
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Вот что пишут в сети:
«Наслаждаться каждой частичкой Жизни 😉; не переборщи с соблазном👌; не говорил Ким раньше. я не вижу ее такой; Тем же. Наслаждайтесь каждой частичкой своей жизни😂; Все еще чертовски плохо; dope beauty 👀👅💦😘; Твой отец террорист? Потому что ты бомба 😍🔥; Красиво 🤩🥰😘; Нет ничего дороже; вишневая леди🍒; Прикольная шляпа, наслаждайтесь👌; Это самая горячая женщина на планете 🔥».
Ранее мы писали, что в ночных клубах Ли всегда в удобной одежде и более скромной, когда она приходит выступать, на фотосессиях девушка всегда в бикини или белье, которое чаще всего рекламирует. А вот для отдыха Ли выбирает мини-платья с провокативными вырезами на бедрах и с глубокими декольте.
На одном из селфи хорошо видно, что молодая брюнетка любит показать себя, похвастаться перед камерой идеальными и пухлыми губами, а также совсем не скрывает бюст. Выставив напоказ достоинства в открытом декольте, Ким Ли взбудоражила поклонников.
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