Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, порадовала жарким кадром из отдыха

Популярная модель и диджей Ким Ли часто радует поклонников своими кадрами из отдыха или работы. Также Ли не стесняется показывать некоторые фото для мужских журналов, на которых всегда блистает в мини-бикини или до неприличия коротких нарядах.

Тем не менее, Ли не переходит границы и всегда скрывает главное. На пляже девушка неизменно появляется в купальниках с довольно простым дизайном: без рисунков, принтов и откровенных вырезов за исключением зоны декольте.

В этот раз она подразнила образом в персиковом купальнике на отдыхе. Девушка повернулась в сторону, скрывая лицо от солнца под соломенной шляпой, а длинные черные локоны распустила.

Вот что пишут в сети:

«Наслаждаться каждой частичкой Жизни 😉; не переборщи с соблазном👌; не говорил Ким раньше. я не вижу ее такой; Тем же. Наслаждайтесь каждой частичкой своей жизни😂; Все еще чертовски плохо; dope beauty 👀👅💦😘; Твой отец террорист? Потому что ты бомба 😍🔥; Красиво 🤩🥰😘; Нет ничего дороже; вишневая леди🍒; Прикольная шляпа, наслаждайтесь👌; Это самая горячая женщина на планете 🔥».

Ранее мы писали, что в ночных клубах Ли всегда в удобной одежде и более скромной, когда она приходит выступать, на фотосессиях девушка всегда в бикини или белье, которое чаще всего рекламирует. А вот для отдыха Ли выбирает мини-платья с провокативными вырезами на бедрах и с глубокими декольте.

На одном из селфи хорошо видно, что молодая брюнетка любит показать себя, похвастаться перед камерой идеальными и пухлыми губами, а также совсем не скрывает бюст. Выставив напоказ достоинства в открытом декольте, Ким Ли взбудоражила поклонников.

Напомним, корейская Кардашьян ослепила видами на свои прелести в красном белье

А еще Politeka писала, что корейская Кардашьян в атласном белье опустилась на колени

А еще Politeka сообщала, что корейская Кардашьян задрала платье и потрясла красотами в образе хищниц