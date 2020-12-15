Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, посвітила бюстом у відвертому декольте

Спокусниця посвітила розкішними місцями в далеко нескромному топіку, передає Politeka.net.

Знаменитість неймовірно красива, а її фігура гідна всіх похвал. Здається, що зірка буде виглядати чудово навіть в мішку з-під картоплі.

Модель позувала в чорному топіку з великим вирізом, з якого показалися великі груди. Виріз вбрання був настільки спокусливим, що притягував погляд. Тим більше красуня на одному з кадрів підібрала ракурс гарячіше, завдяки чому можна було розглянути шикарні місця.

Великий ланцюг на шиї додавав акценту принадам.

На одному з фото зірка прикрила очі і посміхнулася.

За 10 годин пост зібрав майже 80 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень красуні за її прекрасний образ і красиві форми.

"Цукрова дівчинка", - написав один з фанатів.

Раніше ми писали, що Олівія Калпо одягла піджак на голе тіло, з-під якого виглядав спокусливий бюст.

Також Олівія одягла обтягуючі шортики, які виділили стрункість її ніжок.

Шкіра красуні була засмаглою і красиво відсвічувала від світла.

Калпо завершила образ двома кісками, і зробила макіяж з акцентом на красиві очі.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо була оголеною, а груди прикривала руками. Шкіра знаменитості красиво сяяла на сонці. Волосся розвіював морський вітерець.

У такому вигляді красуня постала для англомовного журналу для жінок про фітнес "SHAPE".

Нагадаємо, що Олівія Калпо випустила "подружок" на прогулянку без білизни, вигляд вражає: "Ух, які».

Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".

Також Politeka писала, що Олівія Калпо в гарячій позі на яхті ледь не засвітила найпотаємніше:"акуратніше, дитинко".