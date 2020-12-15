Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, посветила бюстом в откровенном декольте

Соблазнительница посветила роскошными местами в далеко нескромном топике, передает Politeka.net.

Знаменитость невероятно красивая, а ее фигура достойна всех похвал. Кажется, что звезда будет выглядеть великолепно даже в мешке из-под картошки.

Модель позировала в черном топике с большим вырезом, из которого показалась большая грудь. Вырез наряда был настолько соблазнительным, что притягивал взгляд. Тем более красотка на одном из кадров подобрала ракурс погорячее, благодаря чему можно было рассмотреть шикарные места.

Крупная цепь на шее прибавляла акцента прелестям.

На одном из фото звезда прикрыла глаза и улыбнулась.

За 10 часов пост собрал почти 80 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали много приятных сообщений красотке за ее прекрасный образ и красивые формы.

"Сахарная девочка", - написал один из фанатов.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо надела пиджак на голое тело, из-под которого выглядывал соблазнительный бюст.

Также Оливия надела обтягивающие шортики, выделившие стройность ее ножек.

Кожа красотки была загорелой и красиво отсвечивала от света.

Калпо завершила образ двумя косичками, и сделала макияж с акцентом на красивые глаза.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо была обнаженной, а груди прикрывала руками. Кожа знаменитости красиво сияла на солнце. Волосы развеивал морской ветерок.

В таком виде красотка предстала для англоязычного журнала для женщин о фитнесе "SHAPE".

Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка".