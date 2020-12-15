Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, роздяглася разом з іншою відомою моделлю
Белла Хадід підкорила своєю стрункістю користувачів мережі, пише Politeka.net. Фанати стали створювати відповідні сторінки, присвячені кумиру.
В одній з груп з'явилися фото Белли з топ-моделлю Вітторією Черетті.
Обидві постали топлес, без сорому демонструючи свій невеликий бюст.
На одному кадрі красуні прикрили груди руками, а на другому - Вітторія постала у всій красі, проте автори поста зафарбували найінтимніше.
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Моделі були в міні-спідницях зі значками відомого бренду.
У красунь були однакові зачіски і макіяж, що робило їх схожими на сестер.
Фото вийшли дуже гарячими, адже зірки прямо обпалювали красою.
За 16 годин пост отримав трохи лайків і коментарів, адже група ще не зібрала багато підписників.
"Дві бестії", - написав один з фанатів.
Раніше ми писали, що Белла Хадід продемонструвала ідеальну фігуру в одній білизні відомого бренду.
Модель одягла спокусливий топік-ліфчик на найтонших бретельках. Тканина обтягнула невеликі груди, а напис на червоному тлі додавав до грудей акценту.
Хоч груди у зірки невеликі, все ж в таких нарядах вона виглядає дуже спокусливо.
Раніше повідомлялося, що Белла Хадід постала під час зйомок, елегантно вмостившись в кріслі. Рум'яний образ знаменитість вирішила доповнити золотим ланцюжком і бездоганною зачіскою. Піджак модель вирішила розкрити до межі, залишившись в одному мереживному бюстгальтері.
Однак, Хадід це явно не бентежило, оскільки модель "дотискала" образ хижим поглядом.
Нагадаємо, Белла Хадід з "Victoria's Secret" змусила милуватися собою в одних трусиках
А ще Politeka писала, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" засунула свої "персики" в занадто маленький купальник
Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід в одних трусиках і чоботях сіла перед камерою, ледве прикривши пікантні місця рукою