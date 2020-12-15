Дві красуні зведуть з розуму будь-якого

Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, роздяглася разом з іншою відомою моделлю

Белла Хадід підкорила своєю стрункістю користувачів мережі, пише Politeka.net. Фанати стали створювати відповідні сторінки, присвячені кумиру.

В одній з груп з'явилися фото Белли з топ-моделлю Вітторією Черетті.

Обидві постали топлес, без сорому демонструючи свій невеликий бюст.

На одному кадрі красуні прикрили груди руками, а на другому - Вітторія постала у всій красі, проте автори поста зафарбували найінтимніше.

Моделі були в міні-спідницях зі значками відомого бренду.

У красунь були однакові зачіски і макіяж, що робило їх схожими на сестер.

Фото вийшли дуже гарячими, адже зірки прямо обпалювали красою.

За 16 годин пост отримав трохи лайків і коментарів, адже група ще не зібрала багато підписників.

"Дві бестії", - написав один з фанатів.

Раніше ми писали, що Белла Хадід продемонструвала ідеальну фігуру в одній білизні відомого бренду.

Модель одягла спокусливий топік-ліфчик на найтонших бретельках. Тканина обтягнула невеликі груди, а напис на червоному тлі додавав до грудей акценту.

Хоч груди у зірки невеликі, все ж в таких нарядах вона виглядає дуже спокусливо.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід постала під час зйомок, елегантно вмостившись в кріслі. Рум'яний образ знаменитість вирішила доповнити золотим ланцюжком і бездоганною зачіскою. Піджак модель вирішила розкрити до межі, залишившись в одному мереживному бюстгальтері.

Однак, Хадід це явно не бентежило, оскільки модель "дотискала" образ хижим поглядом.

Нагадаємо, Белла Хадід з "Victoria's Secret" змусила милуватися собою в одних трусиках

А ще Politeka писала, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" засунула свої "персики" в занадто маленький купальник

Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід в одних трусиках і чоботях сіла перед камерою, ледве прикривши пікантні місця рукою