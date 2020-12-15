Две красотки сведут с ума любого

Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, разделась вместе с другой известной моделью

Белла Хадид покорила своей стройностью пользователей сети, пишет Politeka.net. Фанаты стали создавать соответствующие странички, посвященные кумиру.

В одной из групп появились фото Беллы с топ-моделью Витторией Черетти.

Обе предстали топлес, без стеснения демонстрируя свой небольшой бюст.

На одном кадре красотки прикрыли груди руками, а на втором - Виттория предстала во всей красе, однако авторы поста закрасили самое интимное.

Модели были в мини-юбках со значками известного бренда.

У красоток были одинаковые прически и макияж, что делало их похожими на сестер.

Фото получились очень горячими, ведь звезды прямо обжигали красотой.

За 16 часов пост получил немного лайков и комментариев, ведь группа еще не собрала много подписчиков.

"Две бестии", - написал один из фанатов.

Ранее мы писали, что Белла Хадид продемонстрировала идеальную фигуру в одном белье известного бренда.

Модель надела соблазнительный топик-лифчик на тончайших бретельках. Ткань обтянула небольшую грудь, а надпись на красном фоне прибавляла к грудям акцента.

Хоть грудь у звезды небольшая, все же в таких нарядах она смотрится очень соблазнительно.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид предстала во время съемок, элегантно умостившись в кресле. Румяный образ знаменитость решила дополнить золотой цепочкой и безупречной прической. Пиджак модель решила распахнуть до предела, оставшись в одном кружевном бюстгальтере.

Однако, Хадид это явно не смущало, поскольку модель «дожимала» образ хищным взглядом.

Напомним, Белла Хадид из "Victoria’s Secret" заставила любоваться собой в одних трусиках

А еще Politeka писала, что Белла Хадид из "Victoria’s Secret" засунула свои "персики" в слишком маленький купальник

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид в одних трусиках и сапогах уселась перед камерой, еле прикрыв пикантные места рукой