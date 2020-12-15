Зірка студії "Квартал 95", співачка і актриса Еліна Мбані, поділилася стильними фото, на яких позувала в новому іміджі

Ефектна актриса жіночого кварталу народилася в місті Вінниця. Її батьки-приватні підприємці віддали Еліну вчитися на викладача музики.

Тому ще до участі в жіночому кварталі дівчину можна було побачити в шоу «Голос країни», «Х-фактор», «Ліга сміху».

Так як про особисте життя зірка не говорить, в Instagram вона вважає за краще ділитися особистими фото, своїми думками і стильними образами, які приміряє для зйомок в популярному шоу. Цього разу Еліна блиснула екзотичним образом з довгими дрібними кісками до самого пояса, немов Рапунцель.

Дівчина позувала в ніжно-слаатовому топіку на тонких лямках і кокетливо дивилася в об'єктив:

"Планую цей новий рік зустріти в косичках", - написала артистка під кадрами.

Раніше ми писали, що актриса Еліна Мбані, підкорила спокусливим хижим образом. У Instagram красуня опублікувала серію знімків з незвичайного фотосету.

Дівчина зважилася на сміливий експеримент, ненадовго ставши справжньою королевою вампірів. Еліна роздяглася заради жарких фото. Її образ був завершеним завдяки лінзам в очах і незвичайній зачісці.

"Це просто насолода для очей«," як же офігенно, спокуса зашкалює«, " це просто шедеври!", "Кайф», «Богиня», "це капець як шикарно", - написали користувачі Мережі під її фото.

Нагадаємо, що Еліна Мбані блиснула "шоколадним" бюстом без ліфчика: "Амазонка".

Як повідомляла Politeka, Еліну Мбані застали за витівками з Сопонару, пристрасні кадри:»Наше закулісся".

Також Politeka писала, що красуні з " Квартал 95 "притиснулися один до одного і показали, що діється у них за лаштунками:"Супер-класні".