Звезда студии «Квартал 95», певица и актриса Элина Мбани, поделилась стильными фото, на которых позировала в новом имидже

Эффектная актриса Женского Квартала родилась в городе Винница. Ее родители – частные предприниматели отдали Элину учиться на преподавателя музыки.

Поэтому еще до участия в Женском квартале девушку можно было увидеть в шоу «Голос Страны», «Х-фактор», «Лига смеха».

Так как о личной жизни звезда не говорит, в Инстаграм она предпочитает делиться личными фото, своими мыслями и стильными образами, которые примеряет для съемок в популярном шоу. В этот раз Элина сверкнула экзотичным образом с длинными мелкими косичками до самого пояса, словно Рапунцель.

Девушка позировала в нежно-слаатовом топике на тонких лямках и кокетливо смотрела в объектив:

«Планирую этот новый год встретить в косичках», - написала артистка под кадрами.

Ранее мы писали, что актриса Элина Мбани, покорила соблазнительным хищным образом. В Инстаграм красотка опубликовала серию снимков с необычного фотосета.

Девушка решилась на смелый эксперимент, ненадолго став настоящей королевой вампиров. Элина разделась ради жарких фото. Ее образ был завершенным благодаря линзам в глазах и необычной прическе.

«Это просто услада для глаз», «Как же офигенно, соблазн зашкаливает», «Это просто шедевры!», «Кайф», «Богиня», «Это капец как шикарно», - написали пользователи сети под ее фото.

Напомним, что Элина Мбани блеснула "шоколадным" бюстом без лифчика: "Амазонка".

Как сообщала Politeka, Элину Мбани застали за шалостями с Сопонару, страстные кадры: «Наше закулисье».

Также Politeka писала, что красотки из "Квартал 95" прижались друг к другу и показали, что творится у них за кулисами: "Супер-классные".