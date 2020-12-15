Американська модель Ебігейл Рэтчфорд вирішила влаштувала спокусливу фотосесію прямо в душовій

Модель Ебі Ретчфорд не звикла приховувати достоїнства. З самого початку модельної кар'єри красуня почала показувати досить сміливі образи, які втілювала в життя разом з відомими фотографами, позуючи в трендовому білизна.

Дівчина почала рекламувати нижню білизну популярних брендів кілька років тому і прославилася досить швидко. Тепер Ебі також почала зніматися для чоловічих журналів, кадри зі зйомки також потрапили в мережу і швидко набрали сотні коментарів на адресу Ретчфорд.

Зокрема, мова про фото в душовій кабінці, де сама модель позувала намочивши тіло і прикрившись тільки тоненькими ниточками нижньої білизни. Завдяки ракурсу з боку, Ебі також змогла прикрити бюст.

"Зроби цей знімок, дитинко; все 😍 це справжнє диво; карколомна Малятко 😍; Спаси мене! ❤ ️ 😍 🔥 ; Ой, вау !!; Мені дивно це визнавати, але насправді мені більше подобається така білизна, мінімально красиво; 🌹 мені більше подобається ця інтрига; ти просто прекрасна💖; в будь-якому випадку ти виглядаєш чудово; Номер один такої класичної пози; дівчина високого класу, прекрасна, елегантна білизна ❤️».

Модель Ебі Ретчфорд не звикла приховувати достоїнства. З самого початку модельної кар'єри красуня почала показувати досить сміливі образи, які втілювала в життя разом з відомими фотографами, позуючи в трендовому білизна.

Нагадаємо, ми писали, що Ебі також звикла до компліментів і захоплення на свою адресу. Так як Ебі працює моделлю, що рекламує білизну, вона постійно приміряє трендові мережива і хвалиться ними на камеру. Також Ретчфорд почала зніматися для чоловічих журналів, проте не змінювала свій стиль заради нових кадрів.

Головна родзинка образів Ебі в тому, що вона не переходить межі пристойності. Цього разу, щоб показати фігуру в прозорому костюмі, вона заретушувала груди і показала кадр в Instagram з цензурою. Вдало впала тінь на стегна знаменитості також приховала зайве і надала інтриги.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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