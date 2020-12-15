Американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила устроила соблазнительную фотосессию прямо в душевой

Модель Эби Рэтчфорд не привыкла скрывать достоинства. С самого начала модельной карьеры красотка принялась показывать довольно смелые образы, которые воплощала в жизнь вместе с известными фотографами, позируя в трендовом белье.

Девушка начала рекламировать нижнее белье популярных брендов несколько лет назад и прославилась довольно быстро. Теперь Эби также начала сниматься для мужских журналов, кадры со съемки также попали в сеть и быстро набрали сотни комментариев в адрес Рэтчфорд.

В частности, речь о фото в душевой кабинке, где сама модель позировала намочив тело и прикрывшись только тоненькими ниточками нижнего белья. Благодаря ракурсу со стороны, Эби также смогла прикрыть бюст.

«Сделай этот снимок, детка; Все 😍 это настоящее чудо; Сногсшибательная малышка 😍; Спаси меня! ❤️😍🔥; Ой, вау !!; Мне странно это признавать, но на самом деле мне больше нравится такое белье, минимально красиво; 🌹 Мне больше нравится эта интрига; ты просто прекрасна 💖; В любом случае ты выглядишь великолепно; Номер один такой классической позы; Девушка высокого класса, прекрасное, элегантное белье ❤️».

Модель Эби Рэтчфорд не привыкла скрывать достоинства. С самого начала модельной карьеры красотка принялась показывать довольно смелые образы, которые воплощала в жизнь вместе с известными фотографами, позируя в трендовом белье.

Напомним, мы писали, что Эби также привыкла к комплиментам и восхищению в свой адрес. Так как Эби работает моделью, что рекламирует белье, она постоянно примеряет трендовые кружева и хвастается ими на камеру. Также Рэтчфорд начала сниматься для мужских журналов, однако не меняла свой стиль ради новых кадров.

Главная изюминка образов Эби в том, что она не переходит грани приличий. В этот раз, чтобы показать фигуру в прозрачном костюме, она заретушировала грудь и показала кадр в Инстаграм с цензурой. Удачно упавшая тень на бедра знаменитости также скрыла лишнее и придала интриги.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"