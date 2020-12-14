Лікарі в Дніпрі врятували підлітка з важкими травмами









Як передає Politeka.net , про це розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.

Хлопець був на волосок від смерті і не виходив з коми 9 днів.





"Все почалося з того, що 16-річний Єгор отримав важкі травми в аварії. Лікарі боролися за його життя і здоров'я протягом... двох місяців. Ці самі два місяці, хлопець провів у відділенні реанімації, дев'ять днів він перебував у комі, місяць на апараті штучного дихання, також переніс 2 сеанси з екстракорпорального очищення крові, - поділився блогер.

Шанси на одужання Єгора були примарними, але завдяки наполегливій, а головне професійній, праці дніпровських медиків, хлопчини вдалося врятувати.





"І вся ця ситуація в черговий раз доводить нам, що наші лікарі справжні герої, які заслуговують щирої поваги і глибокої поваги. Спасибі вам за все, наші ангели в білих халатах", - підсумував блогер.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові лікарям вдалося врятувати чоловіка, який пережив клінічну смерть.