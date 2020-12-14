Лікарі в Дніпрі врятували підлітка з важкими травмами
Як передає Politeka.net, про це розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
Хлопець був на волосок від смерті і не виходив з коми 9 днів.
"Все почалося з того, що 16-річний Єгор отримав важкі травми в аварії. Лікарі боролися за його життя і здоров'я протягом... двох місяців. Ці самі два місяці, хлопець провів у відділенні реанімації, дев'ять днів він перебував у комі, місяць на апараті штучного дихання, також переніс 2 сеанси з екстракорпорального очищення крові, - поділився блогер.
Шанси на одужання Єгора були примарними, але завдяки наполегливій, а головне професійній, праці дніпровських медиків, хлопчини вдалося врятувати.
"І вся ця ситуація в черговий раз доводить нам, що наші лікарі справжні герої, які заслуговують щирої поваги і глибокої поваги. Спасибі вам за все, наші ангели в білих халатах", - підсумував блогер.
Раніше ми повідомляли, що в Харкові лікарям вдалося врятувати чоловіка, який пережив клінічну смерть.
Бригада прибула на місце і побачила, що 41-річний чоловік був без свідомості. Через кілька хвилин після огляду його серце зупинилося, лікарі констатували клінічну смерть.
На щастя, чоловіка вдалося врятувати, його госпіталізували.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
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Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".