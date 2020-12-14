Врачи в Днепре спасли подростка с тяжелейшими травмами
Как передает Politeka.net, об этом рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
Парень был на волосок от смерти и не выходил из комы 9 дней.
"Всё началось с того, что 16-летний Егор получил тяжелые травмы в аварии. Врачи боролись за его жизнь и здоровье на протяжении... двух месяцев. Эти самые два месяца, парень провел в отделении реанимации, девять дней он находился в коме, месяц на аппарате искусственного дыхания, также перенес 2 сеанса по экстракорпоральному очищению крови, - поделился блогер.
Шансы на выздоровление Егора были призрачными, но благодаря упорному, а главное профессиональному, труду днепровских медиков, паренька удалось спасти.
"И вся эта ситуация в очередной раз доказывает нам, что наши врачи настоящие герои, которые заслуживают искреннего почтения и глубочайшего уважения. Спасибо вам за всё, наши ангелы в белых халатах", - подытожил блогер.
Ранее мы сообщали, что в Харькове врачам удалось спасти мужчину, который пережил клиническую смерть.
Бригада прибыла на место и увидела, что 41-летний мужчина был без сознания. Через несколько минут после осмотра его сердце остановилось, врачи констатировали клиническую смерть.
К счастью, мужчину удалось спасти, его госпитализировали.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
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Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".