Врачи в Днепре спасли подростка с тяжелейшими травмами









Как передает Politeka.net , об этом рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.

Парень был на волосок от смерти и не выходил из комы 9 дней.





"Всё началось с того, что 16-летний Егор получил тяжелые травмы в аварии. Врачи боролись за его жизнь и здоровье на протяжении... двух месяцев. Эти самые два месяца, парень провел в отделении реанимации, девять дней он находился в коме, месяц на аппарате искусственного дыхания, также перенес 2 сеанса по экстракорпоральному очищению крови, - поделился блогер.

Шансы на выздоровление Егора были призрачными, но благодаря упорному, а главное профессиональному, труду днепровских медиков, паренька удалось спасти.





"И вся эта ситуация в очередной раз доказывает нам, что наши врачи настоящие герои, которые заслуживают искреннего почтения и глубочайшего уважения. Спасибо вам за всё, наши ангелы в белых халатах", - подытожил блогер.

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