Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян обтягнула свою гордість тісним одягом

Відома модель постала в красивому образі на відпочинку, пише Politeka.net. Спокусниця показує неймовірну фігуру, де б і в чому б не була, адже саме завдяки формам вона стала кумиром мільйонів.

Цього разу красуня одягла блакитний купальник з вирізами в районі талії, а також з глибоким декольте, з якого виставилися груди.

Чи не менше притягували погляд тісні шортики, що обтягнули пружні сідниці, а також накачані ніжки.

Доповнили образ Кім стильні окуляри, що прикривали очі, а також яскравий манікюр.

Зірка посміхалася, а вітер розвіював волосся.

Зірка позувала стоячи в повний зріст на дошці, і тримаючи в руці весло.

"Забери мене звідси...",- написала модель.

За 11 годин пост зібрав понад 11 мільйонів лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян одягла обтягуючий топ срібного кольору, який сяяв від спалахів камер. Помітно, що модель не одягла під тонку тканину спокусливого одягу білизни. Найпотаємніші деталі випирали і притягували погляд, надаючи образу особливої пікантності.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян позувати у Білій довгій сукні до підлоги, оформлену глибоким вирізом на грудях. Елегантне вбрання максимально підкреслило кожен вигин її апетитною фігури, а також розкішний бюст.

Фотографія не змогла отримати безлічі захоплених компліментів у відкритому доступі, так як вона була оприлюднена сторіс.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян влаштувала " спеку "в короткому топі на снігу:"Божественна красуня".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.