Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян обтянула свою гордость тесной одеждой

Известная модель предстала в красивом образе на отдыхе, пишет Politeka.net. Соблазнительница показывает невероятную фигуру, где бы и в чем бы не была, ведь именно благодаря формам она стала кумиром миллионов.

В этот раз красотка надела голубой купальник с вырезами в районе талии, а также с глубоким декольте, из которого выставилась грудь.

Не меньше притягивали взгляд тесные шортики, обтянувшие упругие ягодицы, а также накаченные ножки.

Дополнили образ Ким стильные очки, прикрывшие глаза, а также яркий маникюр.

Звезда улыбалась, а ветер развеивал волосы.

Звезда позировала стоя в полный рост на доске, и держа в руке весло.

"Забери меня отсюда...", - написала модель.

За 11 часов пост собрал более 11 миллионов лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений сторону знаменитости.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян надела обтягивающий топ серебряного цвета, который сиял от вспышек камер. Заметно, что модель не надела под тонкую ткань соблазнительной одежды белья. Самые сокровенные детали выпирали и притягивали взгляд, придавая образу особой пикантности.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян позировала в белом длинном платье до пола, оформленное глубоким вырезом на груди. Элегантный наряд максимально подчеркнул каждый изгиб ее аппетитной фигуры, а также роскошный бюст.

Фотография не смогла получить множества восторженных комплиментов в открытом доступе, так как она была обнародована сторис.

Напомним, что Ким Кардашьян устроила "жару" в коротком топе на снегу: "Божественная красотка".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.