Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян, не змогла приховати пікантну деталь свого нового образу

Дивно струнка модель з привабливою і незвичайною зовнішністю не залишати користувачів соціальної мережі Instagram байдужими. Дівчина часто показує свої оригінальні фото, а також ділиться кадрами, відзнятими заздалегідь для реклами одягу онлайн-магазинів.

Олена звикла при цьому під час робочої зйомки завжди виставляти напоказ свій бюст, так як дуже пишається ним і вважає, що ховати його ні має сенсу. Вся справа в тому, що Омович раніше неодноразово робила пластику, щоб отримати бюст аж шостого розміру.

Як видно на нових фото Омович, дівчина і правда виглядає дуже спокусливо завдяки демонстрації своїх форм в Білій міні-сукні зі стяжками. Головне родзинкою її образу стала відсутність ліфчика, чому шанувальники відразу звернули увагу на достоїнства.

"Дуже красиво😍 🖤; і те і інше, добре зліва і справа; дивовижна худенька💖симпатична, дуже модниця🖤; дуже красива Олена; Барбі💕; ви дуже миленька; яка ж розкішна; затримайте подих️❤️; ніхто не вбиває так, як ти; така красива ❤️».

Ми також писали, що всю критику Омович ігнорує, а на більшості фото позує практично без одягу, адже не бажає приховувати своє перетворення. У дівчини, незважаючи також на всю критику, є і армія шанувальників, які завжди нахвалюють незвичайну красу моделі.

У рожевому крихітному бікіні Олена виглядала дуже спокусливо, а прикраси з безліччю каменів лише доповнили і без того відвертий лук Омович. Дівчина присіла перед дзеркалом і зігнула ноги в колінах, завдяки чому вона змогла похвалитися відразу і бюстом, і сідницями.

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