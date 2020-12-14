15 грудня Православна Церква вшановує пам'ять пророка Авакума
Він був восьмим з дванадцяти малих біблійних пророків, Його ім'ям названа книга в Старому Завіті.
У народі цей день називали "Авакум", "Абакум", "Авакумов день".
У стародавні часи належало відганяти від маленьких дітей нічниць-злих духів жіночої статі, які, як вважали наші предки, вороже ставляться до людей і насилають на малюків безсоння, кошмари, плач і крики.
Юна дочка Кравець з "Квартал 95" ошелешила виглядом не за віком з новою зачіскою: "Маша, ну тобі ж не 30"
Скандальна Нікітюк виставила напоказ "п'яту точку" і розгнівала "бюджетними" покупками: "Я ж багата"
На Одещині безвісти пропала дівчинка модельної зовнішності: фото і прикмети
Тарифи на електроенергію різко піднімуть: скільки доведеться платити з 1 січня, «Складатиметься з двох частин…»
Вважалося, що побачити нічниць не можна, але зате можна було їх відкричати, заговорити, вийняти, викурити, передати.
У цей день триває Різдвяний піст, тому не можна їсти їжу тваринного походження, лихословити, не лаятися і пліткувати. Потрібно обмежувати свої бажання і потреби. Намагайтеся не переїдати і не займатися словоблуддям.
Працювати 15 Грудня не заборонено. Можна займатися звичайними справами, якими займаєтеся в будь-який інший день.
У минулі часи дівчата збиралися для спільного рукоділля, але сміятися було заборонено. З тих пір вважається, що веселитися в цей день не можна.
У цей день стежили і за погодою: якщо випадало багато снігу, це віщувало густу і соковиту траву влітку.
Раніше ми повідомляли, що астрологи попередили кілька знаків Зодіаку про фінансові труднощі, негаразди на роботі, проблеми у відносинах з колегами і начальством в 2021 рік.
У немилість зірок потрапили Овен, Телець і Лев.
Нагадаємо, що чотири знаки зодіаку знайдуть щастя і удачу до кінця 2020 року.
Як повідомляла Politeka, три знаки зодіаку чекають щасливі зміни в 2021 році.
Також Politeka писала, що чотири знаки зодіаку здійснять мрії і плани в 2021 році.