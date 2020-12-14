В народе этот день называли "Аввакум", "Абакум", "Аввакумов день".

В древние времена полагалось отгонять от маленьких детей ночниц – злых духов женского пола, которые, как считали наши предки, враждебно относятся к людям и насылают на малышей бессонницу, кошмары, плач и крики.

Считалось, что увидеть ночниц нельзя, но зато можно было их откричать, заговорить, вынуть, выкурить, передать.

В этот день продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя есть пищу животного происхождения, сквернословить, не ругаться и сплетничать. Нужно ограничивать свои желания и потребности. Старайтесь не переедать и не заниматься словоблудием.

Работать 15 декабря не запрещено. Можно заниматься обычными делами, которыми занимаетесь в любой другой день.

В былые времена девушки собирались для совместного рукоделия, но смеяться было запрещено. С тех пор считается, что веселиться в этот день нельзя.

В этот день следили и за погодой: если выпадало много снега, это предвещало густую и сочную траву летом.

Ранее мы сообщали, что астрологи предупредили несколько знаков Зодиака о финансовых трудностях, неурядицах на работе, проблемах в отношениях с коллегами и начальством в 2021 год.

В немилость звезд попали Овен, Телец и Лев.

Напомним, что четыре знака Зодиака обретут счастье и удачу до конца 2020 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.

Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.