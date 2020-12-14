15 декабря православная церковь чтит память пророка Аввакума
Он был восьмым из двенадцати малых библейских пророков, его именем названа книга в Ветхом Завете.
В народе этот день называли "Аввакум", "Абакум", "Аввакумов день".
В древние времена полагалось отгонять от маленьких детей ночниц – злых духов женского пола, которые, как считали наши предки, враждебно относятся к людям и насылают на малышей бессонницу, кошмары, плач и крики.
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Считалось, что увидеть ночниц нельзя, но зато можно было их откричать, заговорить, вынуть, выкурить, передать.
В этот день продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя есть пищу животного происхождения, сквернословить, не ругаться и сплетничать. Нужно ограничивать свои желания и потребности. Старайтесь не переедать и не заниматься словоблудием.
Работать 15 декабря не запрещено. Можно заниматься обычными делами, которыми занимаетесь в любой другой день.
В былые времена девушки собирались для совместного рукоделия, но смеяться было запрещено. С тех пор считается, что веселиться в этот день нельзя.
В этот день следили и за погодой: если выпадало много снега, это предвещало густую и сочную траву летом.
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