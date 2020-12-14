Популярна українська співачка Оля Полякова ефектно покрутилася на сцені у відкритому костюмі з вирізами
Артистка прославилася не тільки завдяки незвичайним концертам, але ще і скандальним витівкам – зйомках в пікантних сценах у фільмах, різким висловлюванням і виступам незважаючи на карантин. Шанувальники ж активно підтримують співачку, тому її майбутній зимовий концерт чекають з нетерпінням.
Так, нещодавно артистка оголосила, що вже скоро фанати зможуть побачити її довгоочікувані виступи, до яких вона посилено готується. З цього приводу фанати почали активно ділитися фото в Instagram із зіркою. На одному з показаних кадрів Оля позувала в сріблястому костюмі з намистин і з акуратними вирізами на стегнах до самої талії.
Таким чином Полякова не тільки не приховала свою фігуру, але і виставила все напоказ, підкреслюючи, що виступає в ледь помітній білизні, видимим з-під частини костюма.
45-річна Наталія Могилевська в екстра-міні запалила в оточенні фігуристих подруг: "Це щось нове, хочеться…"
Життя зірки культових фільмів обірвалося за таємничих обставин: "Тіло знайшли в..."
Юрій Горбунов потрапив у біду, з'явилися фото з місця НП: "Некерована автівка неслася..."
У Мережу потрапило відео з дружиною-красунею Олега Винника, як виглядає незрівнянна Таюне: "До сліз..."
До слова зірка не ховає свої шикарні ноги і тендітну фігуру. Тому шанувальники часто бачать Ольгу в сукнях зі срібла, золота, в червоному латексі або навіть прозорих костюмах.
До цього вона виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" яскраве фото, для якого позувала на каруселі. Знаменитість опинилася верхи на коні в рельєфній куртці тілесного кольору з "відірваними" рукавами, її голову увінчала золотиста корона з довгими шипами.
У такому образі "Королева ночі" погладила конячку по пластиковій гриві і зобразила кокетливу посмішку. На задньому плані можна помітити дівчину в червоному, яка зосереджено щось вивчає. Ймовірно, кадр зроблений під час зйомок нового кліпу або проекту, присвяченого наступаючим зимовим святам.
Нагадавши, безбашена Полякова показала, як квасить з Єфросиніною і Плакидюк, все закінчилося у ванній.
Як повідомляла Politeka, зневірена Оля Полякова повідомила про проблеми, жорстко розкритикувавши владу
Також Politeka писала, що кудлата Оля Полякова показала себе зблизька, заткнувши за пояс молодих красунь: "що це за дівчисько?".