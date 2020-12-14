Популярна українська співачка Оля Полякова ефектно покрутилася на сцені у відкритому костюмі з вирізами

Артистка прославилася не тільки завдяки незвичайним концертам, але ще і скандальним витівкам – зйомках в пікантних сценах у фільмах, різким висловлюванням і виступам незважаючи на карантин. Шанувальники ж активно підтримують співачку, тому її майбутній зимовий концерт чекають з нетерпінням.

Так, нещодавно артистка оголосила, що вже скоро фанати зможуть побачити її довгоочікувані виступи, до яких вона посилено готується. З цього приводу фанати почали активно ділитися фото в Instagram із зіркою. На одному з показаних кадрів Оля позувала в сріблястому костюмі з намистин і з акуратними вирізами на стегнах до самої талії.

Таким чином Полякова не тільки не приховала свою фігуру, але і виставила все напоказ, підкреслюючи, що виступає в ледь помітній білизні, видимим з-під частини костюма.

До слова зірка не ховає свої шикарні ноги і тендітну фігуру. Тому шанувальники часто бачать Ольгу в сукнях зі срібла, золота, в червоному латексі або навіть прозорих костюмах.

До цього вона виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" яскраве фото, для якого позувала на каруселі. Знаменитість опинилася верхи на коні в рельєфній куртці тілесного кольору з "відірваними" рукавами, її голову увінчала золотиста корона з довгими шипами.

У такому образі "Королева ночі" погладила конячку по пластиковій гриві і зобразила кокетливу посмішку. На задньому плані можна помітити дівчину в червоному, яка зосереджено щось вивчає. Ймовірно, кадр зроблений під час зйомок нового кліпу або проекту, присвяченого наступаючим зимовим святам.

"Омолодили так омолодили 😉 прям не впізнати🔥 👍; вже говорили, що на дорофєєву схожа?))) А мені теж на Дорофєєву стала схожа. Ну що помолодшала, так вже точно👍; так, це Дорофєєва😆 😆 😆; прям лялечка Барбі!!! Зовсім інша Оля; ви дуже красива, вам так йде ця пластика обличчя😍; дуже красива))) але не схожа на себе)».

Нагадавши, безбашена Полякова показала, як квасить з Єфросиніною і Плакидюк, все закінчилося у ванній.

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