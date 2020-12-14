Популярная украинская певица Оля Полякова эффектно покрутилась на сцене в открытом костюме с вырезами
Артистка прославилась не только благодаря необычным концертам, но еще и скандальным выходкам – съемках в пикантных сценах в фильмах, резким высказываниям и выступлениям несмотря на карантин. Поклонники же активно поддерживают певицу, потому ее будущий зимний концерт ждут с нетерпением.
Так, недавно артистка объявила, что уже скоро фанаты смогут увидеть ее долгожданные выступления, к которым она усиленно готовится. По этому поводу фанаты начали активно делиться фото в Инстаграм со звездой. На одном из показанных кадров Оля позировала в серебристом костюме из бусин и с аккуратными вырезами на бедрах до самой талии.
Таким образом Полякова не только не скрыла свою фигуру, но и выставила все напоказ, подчеркивая, что выступает в едва заметном белье, видимым из-под части костюма
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К слову звезда не прячет свои шикарные ноги и хрупкую фигуру. Поэтому поклонники часто видят Ольгу в платьях из серебра, золота, в красном латексе или даже прозрачных костюмах.
До этого она выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" яркое фото, для которого позировала на карусели. Знаменитость очутилась верхом на коне в рельефной куртке телесного цвета с "оторванными" рукавами, ее голову увенчала золотистая корона с длинными шипами.
В таком образе "Королева ночи" погладила лошадку по пластиковой гриве и изобразила кокетливую улыбку. На заднем плане можно заметить девушку в красном, которая сосредоточенно что-то изучает. Вероятно, кадр сделан во время съемок нового клипа или проекта, посвященного наступающим зимним праздникам.
Напомним, безбашенная Полякова показала, как квасит с Ефросининой и Плакидюк, все закончилось в ванной.
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