Співак і композитор Павло Зібров здивував експериментами із зовнішністю та щирим каяттям
Як передає Politeka.net, 63-річний артист розговорився у себе в мікроблозі в Instagram, супроводивши пост свіжим фото.
У кадрі Зібров постав зі своєю впізнаваною зовнішністю - з розкішними вусами, але так було не завжди.
У підписі Павло Миколайович зізнався, що за все життя (звичайно, не рахуючи дитинства) був без вусів всього два рази.
Перший раз, в 21 рік, коли його призвали в армію, а другий - вже будучи одруженим, в 35 років.
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Обірвалося життя кумира мільйонів українських жінок: була зовсім молодою
"Дуру зваляв, коли Маринка поїхала до батьків. Вона не була в Києві два-три дні, це якраз був старий Новий Рік. Я собі думаю, треба оновитися, буду молодим, взяв лезо - і зрубав вуса! Вона приїхала на вокзал, виходить з поїзда, подаю їй ручку - і проходить повз. Ще й каже: «Молодой человек, что вы тут руки протягиваете?!». Не впізнала, пройшла метрів п'ять, а потім повертається, бачу в ній такі божевільні очі і включається сирена: "Ти що зробив? Ти навіщо вуса збрив?!!!!». Почала лаятися, мені тоді соромно було, хотів сюрприз зробити... ось і зробив, що півтора місяці спав на кухні, поки не повернулися вуса", - поділився кумедною історією Зібров.
Користувачі кинулися коментувати:
"Таак, вуса застрахувати треба! 😍😂"
"Павло, мені здається ви з ними і народилися!!!"
"Це бренд вже))) 👍 🔥 "
"Чудова історія 🤩 👍 )))"
"Який красунчик❤️❤️❤️"
"🤣це ж треба за вуса так карати (або за їх відсутність😂)"
"Зараз ця мода повертається. Подивіться на Макса Барських. Але Павло Зібров завжди в тренді 👍👏 "
Нагадаємо, Зібров заступився за російську мову в Україні: "не має значення...".
Раніше Politeka повідомляла, що Зібров виправдався за пісні російською мовою до Дня Незалежності: "тоді і німецькою не можна співати".
Також Politeka писала, що Зібров відповів на невдоволення українців російськомовними піснями: "вони зараз правлять балом".