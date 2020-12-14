Співак і композитор Павло Зібров здивував експериментами із зовнішністю та щирим каяттям

Як передає Politeka.net, 63-річний артист розговорився у себе в мікроблозі в Instagram, супроводивши пост свіжим фото.

У кадрі Зібров постав зі своєю впізнаваною зовнішністю - з розкішними вусами, але так було не завжди.

У підписі Павло Миколайович зізнався, що за все життя (звичайно, не рахуючи дитинства) був без вусів всього два рази.

Перший раз, в 21 рік, коли його призвали в армію, а другий - вже будучи одруженим, в 35 років.

"Дуру зваляв, коли Маринка поїхала до батьків. Вона не була в Києві два-три дні, це якраз був старий Новий Рік. Я собі думаю, треба оновитися, буду молодим, взяв лезо - і зрубав вуса! Вона приїхала на вокзал, виходить з поїзда, подаю їй ручку - і проходить повз. Ще й каже: «Молодой человек, что вы тут руки протягиваете?!». Не впізнала, пройшла метрів п'ять, а потім повертається, бачу в ній такі божевільні очі і включається сирена: "Ти що зробив? Ти навіщо вуса збрив?!!!!». Почала лаятися, мені тоді соромно було, хотів сюрприз зробити... ось і зробив, що півтора місяці спав на кухні, поки не повернулися вуса", - поділився кумедною історією Зібров.

Користувачі кинулися коментувати:

"Таак, вуса застрахувати треба! 😍😂"

"Павло, мені здається ви з ними і народилися!!!"

"Це бренд вже))) 👍 🔥 "

"Чудова історія 🤩 👍 )))"

"Який красунчик❤️❤️❤️"

"🤣це ж треба за вуса так карати (або за їх відсутність😂)"

"Зараз ця мода повертається. Подивіться на Макса Барських. Але Павло Зібров завжди в тренді 👍👏 "

Нагадаємо, Зібров заступився за російську мову в Україні: "не має значення...".

Раніше Politeka повідомляла, що Зібров виправдався за пісні російською мовою до Дня Незалежності: "тоді і німецькою не можна співати".

Також Politeka писала, що Зібров відповів на невдоволення українців російськомовними піснями: "вони зараз правлять балом".