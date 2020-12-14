Певец и композитор Павел Зибров удивил экспериментами со внешностью и искренним раскаянием
Как передает Politeka.net, 63-летний артист разоткровенничался у себя в микроблоге в Инстаграм, сопроводив пост свежим фото.
В кадре Зибров предстал со своей узнаваемой внешностью - с роскошными усами, но так было не всегда.
В подписи Павел Николаевич признался, что за всю жизнь (конечно, не считая детства) был без усов всего два раза.
Первый раз, в 21 год, когда его призвали в армию, а второй - уже будучи женатым, в 35 лет.
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"Дуру свалял, когда Маринка уехала к родителям. Она не была в Киеве два-три дня, это как раз был Старый новый год. Я себе думаю, надо обновиться, буду молодым, взял лезвие - и срубил усы! Она приехала на вокзал, выходит из поезда, подаю ей ручку - и проходит мимо. Еще и говорит: «Молодой человек, что вы тут руки протягиваете?!». Не узнала, прошла метров пять, а потом возвращается, вижу в ней такие безумные глаза и включается сирена: «Ты что сделал? Ты зачем усы сбрил?!!!!». Начала ругаться, мне тогда стыдно было, хотел сюрприз сделать ... вот и сделал, что полтора месяца спал на кухне, пока не вернулись усы", - поделился забавной историей Зибров.
Пользователи кинулись комментировать:
"Таак, усы застраховать надо! 😍😂"
"Павло, мне кажется вы с ними и родились!!!"
"Це бренд вже)))👍🔥"
"Чудова історія🤩👍)))"
"Какой красавчик❤️❤️❤️"
"🤣 это же надо за усы так наказывать (или за их отсутствие😂)"
"Зараз ця мода повертається. Подивіться на Макса Барських. Але Павло Зібров завжди в тренді 👍🏼👏"
Напомним, Зибров вступился за русский язык в Украине: "не имеет значения...".
Ранее Politeka сообщала, что Зибров оправдался за песни на русском языке ко Дню Независимости: "тогда и на немецком нельзя петь".
Также Politeka писала, что Зибров ответил на недовольство украинцев русскоязычными песнями: "они сейчас правят балом".