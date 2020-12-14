Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала досконалу фігуру в купальнику

Красуня після кількох пластичних операцій отримала форми, які захоплюють її шанувальників, пише Politeka.net.

Користувачі мережі створюють групи, присвячені Кайлі, в яких згадують одні з її найспекотніших образів.

Модель позувала в жовтому купальнику з красивими вирізами, що оголили її апетитне тіло. Плоский животик і тонка талія виглядають досконало в такому жаркому вбранні.

Тонка жовта тканина обтягнула великі груди знаменитості, чому та виглядала спокусливіше, притягаючи до себе увагу.

Маленька прикраса на шиї блищала, ставши відмінним доповненням до літнього образу.

"Дійсно сумую за літом 💔", - написали автори поста у фан-групі.

За 14 годин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік гарячої красуні багато компліментів.

"Ти моє нагадування про літо", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер йшла в блискучому різнобарвному платті. Наряд тримався на бретельках, які ледь не зісковзували з плечей.

Дженнер розпустила каштанове хвилясте волосся, закинувши його набік, щоб те не закривало види на декольте. З останнього трохи виставилися груди спокусниці.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в леопардовому костюмі. Красуня стояла в лісі серед дерев і снігу. Зірка одягла зверху курточку леопардового забарвлення і капюшон.

Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі, що вихваляють її ідеальні принади і красиву зовнішність в цілому.

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