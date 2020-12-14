Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала досконалу фігуру в купальнику
Красуня після кількох пластичних операцій отримала форми, які захоплюють її шанувальників, пише Politeka.net.
Користувачі мережі створюють групи, присвячені Кайлі, в яких згадують одні з її найспекотніших образів.
Модель позувала в жовтому купальнику з красивими вирізами, що оголили її апетитне тіло. Плоский животик і тонка талія виглядають досконало в такому жаркому вбранні.
Тонка жовта тканина обтягнула великі груди знаменитості, чому та виглядала спокусливіше, притягаючи до себе увагу.
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Маленька прикраса на шиї блищала, ставши відмінним доповненням до літнього образу.
"Дійсно сумую за літом 💔", - написали автори поста у фан-групі.
За 14 годин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік гарячої красуні багато компліментів.
"Ти моє нагадування про літо", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер йшла в блискучому різнобарвному платті. Наряд тримався на бретельках, які ледь не зісковзували з плечей.
Дженнер розпустила каштанове хвилясте волосся, закинувши його набік, щоб те не закривало види на декольте. З останнього трохи виставилися груди спокусниці.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в леопардовому костюмі. Красуня стояла в лісі серед дерев і снігу. Зірка одягла зверху курточку леопардового забарвлення і капюшон.
Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі, що вихваляють її ідеальні принади і красиву зовнішність в цілому.
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