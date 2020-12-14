Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала совершенную фигуру в купальнике

Красотка после нескольких пластических операций получила формы, которые восхищают ее поклонников, пишет Politeka.net.

Пользователи сети создают группы, посвященные Кайли, в которых вспоминают одни из ее самых жарких образов.

Модель позировала в желтом купальнике с красивыми вырезами, оголившими ее аппетитное тело. Плоский животик и тонкая талия выглядят совершенно в столь жарком наряде.

Тонкая желтая ткань обтянула большую грудь знаменитости, отчего та выглядела соблазнительнее, притягивая к себе внимание.

Маленькое украшение на шее блестело, став отличным дополнением к летнему образу.

"Действительно скучаю по лету 💔", - написали авторы поста в фан-группе.

За 14 часов публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону горячей красотки много комплиментов.

"Ты мое напоминание о лете", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер шла в сверкающем разноцветном платье. Наряд держался на бретельках, которые едва ли не соскальзывали с плеч.

Дженнер распустила каштановые волнистые волосы, закинув их набок, чтобы те не закрывали виды на декольте. Из последнего немного выставилась грудь соблазнительницы.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в леопардовом костюме. Красотка стояла в лесу среди деревьев и снега. Звезда надела сверху курточку леопардовой расцветки и капюшон.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии, восхваляющие ее идеальны прелести и красивую внешность в целом.

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