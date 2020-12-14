Можна довго дивитися на зачаровуючі пейзажі

На популярному курорті Азовського моря - Бердянську "замерзло" море

На своїй сторінці у Facebook місцевий фотограф Ігор Стрельцов показав величну красу Азовського моря взимку. Відео були зняті на Солом'яному пляжі Бердянська Запорізької області (щоб подивитися видко доскрольте до кінця сторінки).

Дійсно можна довго дивитися на зачаровуючі пейзажі зимових пляжів на узбережжі Азовського моря. Милуватися цією чистотою і повною відсутністю людей.

Як пояснив сам Ігор Стрельцов в коментарях, море не зовсім замерзло, а вкрилося шугою і льодом.

"Майже зима, майже лід", - підписав своє відео автор.

На кадрах, знятих на узбережжі популярного курорту, видно, що вода вже наполовину складається з крижаної крихти, тому хвилі ледь колишуться. Однак, за прогнозом синоптиків, в середині грудня очікується нове потепління і посилення вітру, ймовірно через це прибережна зона незабаром очиститься від крижаної крихти.

Користувачі мережі прийшли в захват від побаченої краси і залишили під відео хвалебні коментарі:

"Замерзає морюшко! У сплячці відпочине","лавина снігова на узбережжі"," нехай відпочине, очиститься взимку","Красивий пейзаж, тільки медуз шкода".

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