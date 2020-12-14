Можно долго смотреть на завораживающие пейзажи

На популярном курорте Азовского моря - Бердянске "замерзло" море

На своей странице в Facebook местный фотограф Игорь Стрельцов показал величественную красоту Азовского моря зимой. Видео были сняты на Соломенном пляже Бердянска Запорожской области (чтобы посмотреть видко доскрольте до конца страницы).

Действительно можно долго смотреть на завораживающие пейзажи зимних пляжей на побережье Азовского моря. Любоваться этой чистотой и полным отсутствием людей.

Как объяснил сам Игорь Стрельцов в комментариях, море не совсем замерзло, а покрылось шугой и льдом.

"Почти зима, почти лед", — подписал свое видео автор.

На кадрах, снятых на побережье популярного курорта, видно, что вода уже наполовину состоит из ледяной крошки, поэтому волны едва колышутся. Однако, по прогнозу синоптиков, в середине декабря ожидается новое потепление и усиление ветра, вероятно из-за этого прибрежная зона вскоре очистится от ледяной крошки.

Пользователи сети пришли в восторг от увиденной красоты и оставили под видео хвалебные комментарии:

"Замерзает морюшко! В спячке отдохнет", "Лавина снежная на побережье", "Пусть отдохнёт, очистится зимой", "Красивый пейзаж, только медуз жалко".

Напомним, что зима застала украинцев врасплох, первые кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, снег обрушился на Украину, кадры зимней сказки.

Также Politeka писала, что Украину засыпало снегом, резкие заморозки застали врасплох.