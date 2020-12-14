Телеведуча й актриса Дар'я Трегубова знає, як прикувати до себе захоплені погляди

Як передає Politeka.net, 40-річна зірка "Х-фактора" опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких показала весь свій жіночий шарм - важко встояти.

Так, знаменитість позувала в білому піджаку, який широко розкрила, та прозорій блузі під ним - з вишивкою, що прикрила найпікантніші місця.

Блондинка скуйовдила волосся й хижо глянула в камеру, торкнувшись пальцями обличчя.

"Кожен раз, коли виходить наша нова фотосесія з @vodchenko_anastasia ми задаємося питанням: колір або чб?) ", - Трегубова запитала, що думає про знімки, публіка.

Користувачі кинулися обговорювати, думки розділилися:

"Однозначно колір, тому що червоний розставляє акценти🔥 завжди 😉 👍 "

"Голлівуд !!! 🔥"

"Чб - казкова🔥"

"Краще ч/б - фатальна жінка🔥"

"Як по мені... ч/б фото це завжди круто і чарівно, ну і+до всього можна приховати недоліки, якщо такі є. Фото в кольорі це завжди яскраво, святково іноді навіть "жарко" що нерідко ми можемо помітить у вашій Даша фото-історії)) Вам більше личить колір)"

Раніше ми повідомляли, Трегубова розповіла про зйомки в новому проекті і виклала ряд соковитих фото. Як завжди, з ідеальною укладкою та незмінною червоною помадою, дівчина побалувалася на камеру.

"Після нічної зміни в новому проекті "Чесна гра". Граю, звичайно ж, стерву Мартіну)) команда відмінна", - написала актриса.

"Стерви у вашому виконанні - як окремий вид мистецтва", "Симпатюля", "Красунечка", "промінчик сонця похмурим ранком", - відреагували шанувальники.

Нагадаємо, ведуча "Х-фактора" Трегубова в мереживній білизні звела з розуму рум'янцем і ніжною шкірою:»як у фільмі".

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