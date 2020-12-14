Телеведущая и актриса Дарья Трегубова знает, как приковать к себе восхищеные взгляды
Как передает Politeka.net, 40-летняя звезда "Х-фактора" опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых показала весь свой женский шарм - трудно устоять.
Так, знаменитость позировала в белом пиджаке, который широко распахнула, и прозрачной блузе под ним - с вышивкой, прикрывшей самые пикантные места.
Блондинка взъерошила волосы и хищно взглянула в камеру, коснувшись пальцами лица.
"Каждый раз, когда выходит наша новая фотосессия с @vodchenko_anastasia мы задаемся вопросом: цвет или чб?)", - Трегубова спросила, что думает о снимках, публика.
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Пользователи кинулись обсуждать, мнения разделились:
"Однозначно цвет, потому что красный расставляет акценты🔥 ВСЕГДА😉👍"
"Голливуд !!! 🔥"
"Чб - казкова🔥"
"Лучше ч/б - Роковая женщина🔥"
"Как по мне... ч/б фото это всегда круто и волшебно,ну и+ко всему можно скрыть недостатки,если таковы имеются.Фото в цвете это всегда ярко,празднично иногда даже "жарко"что не редко мы можем заметит в Вашей Даша фото-истории))Вам больше идёт цвет)"
Ранее мы сообщали, Трегубова рассказала о съемках в новом проекте и выложила ряд сочных фото. Как всегда, с идеальной укладкой и неизменной красной помадой, девушка побаловалась на камеру.
«После ночной смены в новом проекте «Честная игра». Играю, конечно же, стерву Мартину)) Команда отличная», - написала актриса.
"Стервы в вашем исполнении - как отдельный вид искусства", «Симпатюля», «Красоточка», «Лучик солнца пасмурным утром», - отреагировали поклонники.
Напомним, ведущая «Х-фактора» Трегубова в кружевном белье свела с ума румянцем и нежной кожей: «Как в фильме».
Как сообщала Politeka, ведущая «Х-фактора» Трегубова дала жару на столе, очаровав мужчин белоснежным декольте.
Также Politeka писала, что ведущая «Х-фактора» Трегубова огорошила безупречными формами в облегающем платье.