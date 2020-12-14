Телеведущая и актриса Дарья Трегубова знает, как приковать к себе восхищеные взгляды

Как передает Politeka.net, 40-летняя звезда "Х-фактора" опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых показала весь свой женский шарм - трудно устоять.

Так, знаменитость позировала в белом пиджаке, который широко распахнула, и прозрачной блузе под ним - с вышивкой, прикрывшей самые пикантные места.

Блондинка взъерошила волосы и хищно взглянула в камеру, коснувшись пальцами лица.

"Каждый раз, когда выходит наша новая фотосессия с @vodchenko_anastasia мы задаемся вопросом: цвет или чб?)", - Трегубова спросила, что думает о снимках, публика.

Пользователи кинулись обсуждать, мнения разделились:

"Однозначно цвет, потому что красный расставляет акценты🔥 ВСЕГДА😉👍"

"Голливуд !!! 🔥"

"Чб - казкова🔥"

"Лучше ч/б - Роковая женщина🔥"

"Как по мне... ч/б фото это всегда круто и волшебно,ну и+ко всему можно скрыть недостатки,если таковы имеются.Фото в цвете это всегда ярко,празднично иногда даже "жарко"что не редко мы можем заметит в Вашей Даша фото-истории))Вам больше идёт цвет)"

Ранее мы сообщали, Трегубова рассказала о съемках в новом проекте и выложила ряд сочных фото. Как всегда, с идеальной укладкой и неизменной красной помадой, девушка побаловалась на камеру.

«После ночной смены в новом проекте «Честная игра». Играю, конечно же, стерву Мартину)) Команда отличная», - написала актриса.

"Стервы в вашем исполнении - как отдельный вид искусства", «Симпатюля», «Красоточка», «Лучик солнца пасмурным утром», - отреагировали поклонники.

Напомним, ведущая «Х-фактора» Трегубова в кружевном белье свела с ума румянцем и нежной кожей: «Как в фильме».

Как сообщала Politeka, ведущая «Х-фактора» Трегубова дала жару на столе, очаровав мужчин белоснежным декольте.

Также Politeka писала, что ведущая «Х-фактора» Трегубова огорошила безупречными формами в облегающем платье.