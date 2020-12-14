Такого від актриси точно не очікували

Актриса і зірка "Дизель Шоу" Яна Глущенко приголомшила своїм вчинком на зйомках

Скандальні кадри з'явилися в особистому Instagram українського важкоатлета Василя Вірастюка.

Найсильніша людина світу був присутній на зйомках новорічного випуску "Дизель Шоу" і вирішив порадувати шанувальників кадрами, які були зняті за лаштунками.

Спершу в кадрі з'явилися гумористи Євген Сморигін і Сергій Писаренко, які похвалилися, що зняли одну зі сценок за один дубль.

Пізніше в кадрі засвітилися Вікторія Булітко і Яна Глущенко. Якщо перша актриса відправила фанатам повітряні поцілунки, то інша зірка "Дизель Шоу" вирішила потертися своїм розкішним бюстом про Василя Вірастюка.

"10 секунд слави...", - з гумором відреагував Василь Вірастюк на відвертий вчинок Яни Глущенко.

Раніше ми розповідали, як Яна Глущенко похвалилася своїм підрослим сином.

Нещодавно хлопчикові виповнилося три роки. Знаменитість зворушливо привітала малюка з днем сина і виклала спільне фото з ним.

Щаслива мама зображена поруч з Тамерланом на тлі густої зелені у дворі, хлопчик в білому світшоті схопився за гілочку хвойного деревця.

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