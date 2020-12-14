Такого от актрисы точно не ожидали

Актриса и звезда "Дизель Шоу" Яна Глущенко огорошила своим поступком на съемках

Скандальные кадры появились в личном Instagram украинского тяжеловеса Василия Вирастюка.

Самый сильный человек мира присутствовал на съемках новогоднего выпуска "Дизель Шоу" и решил порадовать поклонников кадрами, которые были сняты за кулисами.

Сперва в кадре появились юмористы Евгений Сморигин и Сергей Писаренко , которые похвастались, что сняли одну из сценок за один дубль.

Позже в кадре засветились Виктория Булитко и Яна Глущенко. Если первая актриса отправила фанатам воздушные поцелуи, то другая звезда "Дизель Шоу" решила потереться своим роскошным бюстом об Василия Вирастюка.

"10 секунд славы...", - с юмором отреагировал Василий Вирастюк на откровенный поступок Яны Глущенко.

Ранее мы рассказывали, как Яна Глущенко похвасталась своим подросшим сыном.

Недавно мальчику исполнилось три года. Знаменитость трогательно поздравила малыша с днем сына и выложила совместное фото с ним.

Счастливая мама запечатлена рядом с Тамерланом на фоне густой зелени во дворе, мальчик в белом свитшоте схватился за веточку хвойного деревца.

Напомним, звезды "Дизель шоу" не могут оправиться от тяжелой потери, откровенное признание

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