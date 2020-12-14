Відома модель Хільде Осланд, яку визнали найкрасивішою жінкою світу за версією чоловіків, показала свій животик

Відома красуня зараз знаходиться в цікавому положенні, повідомляє Politeka.net. Хільде вирішила показати свій животик у всій красі.

Зірка одягла крихітний ліфчик, який обтягнув її пишні груди, натягнувшись бретельками на плечах.

Модель одягла маленький чокер, що виблискував на шиї, привертаючи увагу.

Осланд також одягла маленькі трусики на товстій резинці. Модель гладила себе трохи вище животика.

Зверху знаменитість одягла теплий халат, який розкрила заради ефектних кадрів.

Зірка посміхалася і дивилася в телефон, фотографуючи себе в дзеркало. Волосся зірки було прибране, зачіска вийшла простою і ніжною.

Фото майже за годину зібрали близько 30 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень. Люди бажали здоров'я майбутньому малюкові і його матері, а також захоплювалися бездоганною зовнішністю моделі.

"Спустилася з небес", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Хільде Осланд зняла себе з вдалого ракурсу, їй вдалося звернути увагу фанатів на себе досить швидко. Багатьох підкорив новий білизняний комплект моделі, яким та хвалилася. Користувачі написали багато хвалебних коментарів у бік фігури зірки.

Раніше повідомлялося, що Хільде Осланд в розкішному образі в червоному бікіні насиченого відтінку виглядала дуже привабливо, а виріз на бюсті підкорив користувачів Instagram. Останні написали в сторону блондинки багато хороших відгуків і подякували за подібні знімки.

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