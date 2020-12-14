Известная модель Хильде Осланд, которую признали самой красивой женщиной мира по версии мужчин, показала свой животик

Известная красотка сейчас находится в интересном положении, сообщает Politeka.net. Хильде решила показать свой животик во всей красе.

Звезда надела крохотный лифчик, который обтянул ее пышную грудь, натянувшись бретельками на плечах.

Модель надела маленький чокер, сверкающий на шее, привлекал внимание.

Осланд также надела маленькие трусики на толстой резинке. Модель гладила себя чуть выше животика.

Сверху знаменитость надела теплый халат, который распахнула ради эффектных кадров.

Звезда улыбалась и смотрела в телефон, фотографируя себя в зеркало. Волосы звезды были убраны, прическа получилась простой и нежной.

Фото почти за час собрали около 30 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений. Люди желали здоровья будущему малышу и его матери, а также восхищались безупречной внешностью модели.

"Спустилась с небес", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Хильде Осланд сняла себя с удачного ракурса, ей удалось обратить внимание фанатов на себя довольно быстро. Многих покорил новый бельевой комплект модели, которым та хвасталась. Пользователи написали много хвалебных комментариев в сторону фигуры звезды.

Ранее сообщалось, что Хильде Осланд в роскошном образе в алом бикини насыщенного оттенка выглядела очень привлекательно, а вырез на бюсте покорил пользователей Инстаграм. Последние написали в сторону блондинке много хороших отзывов и поблагодарили за подобные снимки.

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