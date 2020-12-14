П'яні українські підлітки влаштували розваги на кладовищі

Як передає Politeka.net, подробиці та кричущі кадри опублікувавши в мережі.

Інцидент стався в місті Генічеськ, Херсонської області. Хлопці, які, судячи з відео, були напідпитку, вирішили прогулятися по нічному кладовищу і викласти запис своїх "подвигів" в соцмережі.

Один з них навіть намагався запалити лампадку біля однієї з могил, а інший поліз до поцілунками до фотографії на одному з пам'ятників.

Українці в мережі були вкрай обурені такою поведінкою хлопців.

"Це нам потрібно їм дати розуму! Коли він у них з'явитися, може бути пізно! Якщо хто їх знає, може поговорити, пояснити...", "Господи, дай їм молодим розуму і розуму!", "Це все від неробства!!! Ще предки говорили: людина нічого не робить (нероба), рано чи пізно починає робити погане!", "Ці негідники шастали і знімали поруч з могилами моїх дідуся і бабусі. Ними повинна зайнятися поліція щодо неповнолітніх. Штраф батькам за хуліганство їх вигодовувань", "Невже вони Бога не бояться? Адже це не зійде їм з рук!", - писали українці в коментарях під відео.

Нагадаємо, під Києвом водій відправив на той світ дитину, авто розірвало на частини.

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.

Також повідомлялося, що на Київщині конфлікт через маску закінчився побоїщем, відео бійки.









