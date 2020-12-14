Пьяные украинские подростки устроили развлечения на кладбище

Как передает Politeka.net, подробности и вопиющие кадры опубликовали в сети.

Инцидент произошел в городе Геническ, Херсонской области. Ребята, которые судя по видео были выпившие, решили прогуляться по ночному кладбищу и выложить запись своих "подвигов" в соцсети.

Один из них даже пытался зажечь лампадку возле одной из могил, а другой полез к поцелуями к фотографии на одном из памятников.

Украинцы в сети были крайне возмущены таким поведение парней.

"Это нам нужно им дать ума! Когда он у них появиться, может быть поздно! Если кто их знает, может поговорить, объяснить...", "Господи, дай им молодым ума и разума!", "Это все от безделья!!! Ещё предки говорили: человек нечего не делающий (бездельник), рано или поздно начинает делать дурное!", "Эти негодяи шастали и снимали рядом с могилами моих дедушки и бабушки. Ими должна заняться полиция по несовершеннолетним. Штраф родителям за хулиганство их выкормышей", "Неужели они Бога не боятся? Ведь это не сойдет им с рук!", - писали украинцы в комментариях под видео.

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