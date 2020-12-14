Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала незвичайний кадр з відпочинку

Кілька днів тому Демі розповіла, що вирушила на відпочинок в Танзанію, де відмінно проводить час з близькими і розважається, відвідуючи Еко-парки і милується природою з готелю з панорамними вікнами.

На фан-акаунтах шанувальники також поспішили показати серії фото з останніх подорожей зірки. Одні з кадрів приємно вразив фанатів, адже просте особисте Селфі було зроблено з одним єдиним акцентом – прямо на пишний бюст шостого розміру.

Спокусливо вигнувшись, Демі показала переваги в яскраво-жовтому ліфчику з прозорими силіконовими лямками, а через те, що зірка нахилилася вперед, створюється враження, ніби форми зірки ось-ось порвуть купальник:

"Дівчинка Сонце, ідеально сяє; мені подобається ваша завзятість😍; Бомба нашого міста💣 💣; таїть в серці стільки любові😍 😍; неважливо скільки часу пройде, вона буде шикарна😙 😙; ти дійсно виглядаєш так мило; дуже гарненька; Ти виглядаєш так жарко, BB, вау, така красива».

Ми також писали, що кілька днів тому Демі вирушила на Відпочинок з близькими, звідки почала активно ділитися яскравими фото і розповідати про враження від подорожі по заповідниках, Еко-парках і різних туристичних місцях.

Спочатку Демі вирушила на сафарі і поділилася кадрами з машини, а цього разу поділилася видом на яскраві пейзажі за своїм вікном і засвітила при цьому бюст, який було важко заховати через кофтинки без бретелей. Втім, саму зірку це схоже не збентежило.

"Привіт з Серенгеті! 🖤 🐆 ",- написала Демі під відео, в якому розповіла про враження від місця, де вона зупинилася.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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