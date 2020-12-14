Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала необычный кадр из отдыха

Несколько дней назад Деми рассказала, что отправилась на отдых в Танзанию, где отлично проводит время с близкими и развлекается, посещая эко-парки и любуется природой из отеля с панорамными окнами.

На фан-аккаунтах поклонники также поспешили показать серии фото из последних путешествий звезды. Одни из кадров приятно поразил фанатов, ведь простое личное селфи было сделано с одним единственным акцентом – прямо на пышный бюст шестого размера.

Соблазнительно выгнувшись, Деми показала достоинства в ярко-желтом лифчике с прозрачными силиконовыми лямками, а из-за того, что звезда наклонилась вперед, создается впечатление, будто формы звезды вот-вот порвут купальник:

«Девочка солнце, идеально сияет; мне нравится ваше упорство😍; Бомба нашего города💣💣; таит в сердце столько любви 😍утенняя звезда😍; неважно сколько времени пройдет, она будет шикарна😙😙; ты действительно выглядишь так мило; Очень хорошенькая; Ты выглядишь так жарко, BB, вау, такая красивая».

Мы также писали, что несколько дней тому назад Деми отправилась на отдых с близкими, откуда начала активно делиться яркими фото и рассказывать о впечатлениях от путешествия по заповедникам, эко-паркам и разным туристическим местам.

Сначала Деми отправилась на сафари и поделилась кадрами из машины, а в этот раз поделилась видом на яркие пейзажи за своим окном и засветила при этом бюст, который было трудно спрятать из-за кофточки без бретелек. Впрочем, саму звезду это похоже не смутило.

«Привет из Серенгети! 🖤🐆», - написала Деми под видео, в котором рассказала о впечатлениях от места, где она остановилась.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике