Російська модель, актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, спокусила видом в короткій сукні

Красуня постійно радує шанувальників цікавими образами, не втомлюючись показувати шикарний бюст, повідомляє Politeka.net. Цього разу спокусниця вбралася в грайливе міні-плаття і підібрала ідеальний ракурс для зйомки.

Зірка позувала в красивому вбранні, записуючи відео в сторіс. Кошкіна одягла маленьке плаття в квіточку з великим декольте, з якого виставилися великі груди. Бюст стиснувся під тканиною і виглядав дуже спокусливо.

Те, що наряд був міні додавало образу ще більшої відвертості.

На ніжках можна помітити елегантні туфельки-човники.

Яна розпустила волосся і дивилася в камеру, в її вухах блищали довгі сережки.

Макіяж з акцентом на очі відмінно доповнив образ. Загалом, Кошкіна - дівчина на мільйон.

Пост не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, красуню засипали приємними повідомленнями в особистому листуванні.

Раніше ми писали, що Яна Кошкіна одягла чорне плаття, з якого виставилися великі груди, завдяки незвичному вирізу. Наряд був дуже відвертим і дозволяв розглянути пишні достоїнства моделі у всій красі - це вражає.

Крім того, спідниця вбрання мала розріз, що оголив ніжки красуні. Сяюча бахрома доповнила наряд.

Нагадаємо, Яна Кошкіна позувала в білому костюмі, в якому можна побачити її струнку талію і виразну лінію стегон.

"Тут у мене, як бачите, був відмінний апетит", - написала вона.

Актриса поцікавилася, хто з її фоловерів заїдає стрес, а хто - навпаки, не може змусити себе їсти.