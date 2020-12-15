Російська модель, актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, спокусила видом в короткій сукні
Красуня постійно радує шанувальників цікавими образами, не втомлюючись показувати шикарний бюст, повідомляє Politeka.net. Цього разу спокусниця вбралася в грайливе міні-плаття і підібрала ідеальний ракурс для зйомки.
Зірка позувала в красивому вбранні, записуючи відео в сторіс. Кошкіна одягла маленьке плаття в квіточку з великим декольте, з якого виставилися великі груди. Бюст стиснувся під тканиною і виглядав дуже спокусливо.
Те, що наряд був міні додавало образу ще більшої відвертості.
На ніжках можна помітити елегантні туфельки-човники.
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Яна розпустила волосся і дивилася в камеру, в її вухах блищали довгі сережки.
Макіяж з акцентом на очі відмінно доповнив образ. Загалом, Кошкіна - дівчина на мільйон.
Пост не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, красуню засипали приємними повідомленнями в особистому листуванні.
Раніше ми писали, що Яна Кошкіна одягла чорне плаття, з якого виставилися великі груди, завдяки незвичному вирізу. Наряд був дуже відвертим і дозволяв розглянути пишні достоїнства моделі у всій красі - це вражає.
Крім того, спідниця вбрання мала розріз, що оголив ніжки красуні. Сяюча бахрома доповнила наряд.
Нагадаємо, Яна Кошкіна позувала в білому костюмі, в якому можна побачити її струнку талію і виразну лінію стегон.
Нагадаємо, що наречена Харламова задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим образом: "Дика кішка".
Як повідомляла Politeka, коханка Харламова побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "хороша".
Також Politeka писала, що Яна Кошкіна зігріла чоловіків екстремальним декольте: "відразу в жар кинуло!".