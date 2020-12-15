Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, соблазнила видом в коротком платье

Красотка постоянно радует поклонников интересными образами, не уставая показывать шикарный бюст, сообщает Politeka.net. В этот раз соблазнительница нарядилась в игривое мини-платье и подобрала идеальный ракурс для съемки.

Звезда позировала в красивом наряде, записывая видео в сторис. Кошкина надела маленькое платье в цветочек с большим декольте, из которого выставилась большая грудь. Бюст сжался под тканью и выглядел очень соблазнительно.

То, что наряд был мини прибавляло образу еще большей откровенности.

На ножках можно заметить элегантные туфельки-лодочки.

Яна распустила волосы и смотрела в камеру, в ее ушах блестели длинные серьги.

Макияж с акцентом на глаза отлично дополнил образ. В общем, Кошкина - девушка на миллион.

Пост не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, красотку засыпали приятными сообщениями в личной переписке.

Ранее мы писали, что Яна Кошкина надела черное платье, из которого выставилась большая грудь, благодаря необычному вырезу. Наряд был очень откровенным и позволял рассмотреть пышные достоинства модели во всей красе - это впечатляет.

Кроме того, юбка наряда имела разрез, оголивший ножки красотки. Сияющая бахрома дополнила наряд.

Напомним, Яна Кошкина позировала в белом костюме, в котором можно увидеть ее стройную талию и выразительную линию бедер.

"Здесь у меня, как видите, был отличный аппетит", - написала она.

Актриса поинтересовалась, кто из ее фолловеров заедает стресс, а кто - наоборот, не может заставить себя есть.