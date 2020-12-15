Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, соблазнила видом в коротком платье
Красотка постоянно радует поклонников интересными образами, не уставая показывать шикарный бюст, сообщает Politeka.net. В этот раз соблазнительница нарядилась в игривое мини-платье и подобрала идеальный ракурс для съемки.
Звезда позировала в красивом наряде, записывая видео в сторис. Кошкина надела маленькое платье в цветочек с большим декольте, из которого выставилась большая грудь. Бюст сжался под тканью и выглядел очень соблазнительно.
То, что наряд был мини прибавляло образу еще большей откровенности.
На ножках можно заметить элегантные туфельки-лодочки.
Фаворит «холостячки» Ксении Мишиной засветился в объятиях юной красотки: «Люблю неистово»
"Покойся с миром, маэстро": Украина оплакивает легенду музыки, страна восхищалась его шедеврами
"Ощадбанк" отказывается выдавать украинцам деньги, сотрудники лишь разводят руками: "На каком основании?"
Остановилось сердце легенды российского кино, коллеги рассказали о трагедии: "Ушла эпоха..."
Яна распустила волосы и смотрела в камеру, в ее ушах блестели длинные серьги.
Макияж с акцентом на глаза отлично дополнил образ. В общем, Кошкина - девушка на миллион.
Пост не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, красотку засыпали приятными сообщениями в личной переписке.
Ранее мы писали, что Яна Кошкина надела черное платье, из которого выставилась большая грудь, благодаря необычному вырезу. Наряд был очень откровенным и позволял рассмотреть пышные достоинства модели во всей красе - это впечатляет.
Кроме того, юбка наряда имела разрез, оголивший ножки красотки. Сияющая бахрома дополнила наряд.
Напомним, Яна Кошкина позировала в белом костюме, в котором можно увидеть ее стройную талию и выразительную линию бедер.
Напомним, что невеста Харламова задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "дикая кошка".
Как сообщала Politeka, любовница Харламова пошалила в постели и показала растяжку: "хороша".
Также Politeka писала, что Яна Кошкина согрела мужчин экстремальным декольте: "сразу в жар бросило!".